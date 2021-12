Sanremo: Gianni Morandi, il veterano del Festival apre alle nuove generazioni “Loro sono più bravi di noi, più preparati, partono con qualcosa in più” (Video)

Colonna della canzone italiana, icona del Festival di Sanremo che ha vissuto come cantante e come conduttore. Gianni Morandi torna quest’anno in gara all’Ariston voluto da Amadeus come uno di maggiori rappresentanti della canzone popolare italiana.



Si troverà a competere con ragazzi che potrebbero essere i suoi nipoti, un vero incrocio di generazioni per un ‘ragazzo’ che ha mosso i primi passi portando una ventata di novità nella musica del nostro Paese facendo anche storcere qualche naso, come capita anche oggi, decenni dopo, ad ogni nuova uscita che va contro le canoniche regole del canto nostrano.

Morandi dimostra ad ogni sua mossa di essere sempre un passo avanti. Anche stamattina, intercettato all’uscita dal Palafiori, ai nostri microfoni ha esternato tutta la sua voglia di tornare in gara, ma anche una grande apertura nei confronti della nuove generazioni di autori e cantanti.

L’intervista a Gianni Morandi