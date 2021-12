Per Sanremo giovani una platea di 2,4 milioni di telespettatori con uno share del 13,4%

La serata di ‘Sanremo Giovani’ andata in onda ieri sera su Rai1 in diretta dal Casinò ha tenuto incollati allo schermo 2.425.000 spettatori per uno share del 13,4% in salita fino al 13,9% sul finale.



La prima serata di Rai1 ha battuto sia la concorrenza interna di ‘Mare Fuori’ su Rai2 (1.402.000 spettatori e share al 7,1%) e di ‘Chi l’ha visto?’ (1.916.000 spettatori share del 10.2%). Superata ampiamente anche Mediaset: ‘Zona Bianca’ su Rete4 con 740.000 spettatori e 4,7% di share, ‘Tutta colpa di Freud - la serie’ su Canale5 con 1.759.000 spettatori e 9,3% di share e la partita Fiorentina-Benevento di Coppa Italia su Italia1 con 1.197.000 spettatori e 5,4% di share. Dietro anche La7 con ‘Non è l’arena’ a 822.000 spettatori con il 5,2% di share.