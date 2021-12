Mai più palloncini: con Sanremo Giovani torna l'emozione di vedere il nostro pubblico dal vivo su Rai1 (Fotogallery)

La platea di palloncini deve essere solo un ricordo. Magari strappare un sorriso, ma a mai più rivederci. Lo stratagemma della Rai per riempire l'Ariston durante il Festival di Sanremo 2021 sarà venuto in mente a molti, ieri sera, nel vedere il Teatro del Casinò gremito per la finalissima di 'Sanremo Giovani'.

Il grande ritorno del pubblico dal vivo per uno show di Rai1 in diretta da Sanremo: l'immagine che tutti aspettavamo per puntare a un 72° Festival che sappia di normalità.

Ieri in città abbiamo visto la sfilata dei big e la proclamazione dei tre giovani che a febbraio se la giocheranno con i grandi nomi della canzone italiana. Uno spettacolo in piena regola che ha messo in mostra anche le bellezze della città con le clip che la Rai ha registrato nei giorni scorsi tra gli angoli addobbati a festa.

Un ricco antipasto di una 72ª edizione che ha le carte in regola per far dimenticare il desertico Festival dello scorso marzo con la città vuota, i locali chiusi al pubblico e la platea dell'Ariston popolata solo da palloncini. Ora, con vaccini e green pass, è tutta un'altra storia.

'Sanremo Giovani' ha riportato il suono dell'applauso dal vivo, la ricerca dei volti conosciuti (anche se con mascherine) durante le carrellate sulla platea e l'impagabile emozione di rivedere un teatro sanremese vivo, animato, festante, in diretta su Rai1.