Ceriana: mercoledì 22 il concerto “Natale, Pastori, Pastorali e Cornamuse” al teatro della Fondazione 'G.M. Rubini'

Il Comune di Ceriana con il supporto del Comitato Festeggiamenti per Ceriana e dell’Associazione Culturale Corelli di Savona, organizza mercoledì 22 alle 21, presso la sala teatro della Fondazione 'G.M. Rubini', il concerto “Natale, Pastori, Pastorali e Cornamuse”, presentato dal Fabio Rinaudo Trio.

Ingresso libero con il rispetto delle normative anticovid.

Il concerto porterà all’attenzione del pubblico, attraverso il racconto e la musica, il lungo percorso che la cornamusa ha compiuto in più di 2000 anni di vita , durante i quali indelebile rimase, nell’immaginario cristiano, il ricordo del fatto che fu “il primo strumento ad essere stato di fronte al Bambino Gesù”.

Ma forse non tutti sanno come mai questo strumento sia diventato uno degli elementi fondamentali nell’iconografia dell’arte sacra dedicata al Natale.

Affreschi, dipinti, miniature, incisioni, sculture...le opere raccontano e descrivono questo momento senza mai dimenticare il semplice pastore con la sua cornamusa , arrivando sino al Presepe, meravigliosa forma d’arte devozionale che a partire dal XVI secolo portò “la rappresentazione del Santo Natale “nelle case di tutti i fedeli.

Lo spettacolo è stato presentato nella trasmissione “La Stanza della Musica“ su RADIO 3 il 3 gennaio scorso.

Gradito ospite sarà Davide Baglietto , anche lui suonatore di cornamuse, percussioni e Scacciapensieri.

Fabio Rinaudo, fondatore dell’ensemble “Birkin Tree” (la più famosa formazione italiana di musica tradizionale irlandese), da molti anni viene considerato una figura di grande rilievo nell’ambito della musica tradizionale in Italia ed in Europa, con all’attivo numerosissime incisioni discografiche, trasmissioni radiofoniche e televisive e tournèe in Irlanda, Repubblica Ceca e Danimarca, Italia, Francia, Austria, Portogallo, Germania, Svizzera, Spagna, Olanda, Belgio.



I musicisti coinvolti nel progetto, tutti componenti dei “Birkin Tree, sono importanti individualità nell’ambito della musica tradizionale in Italia ed in Europa, con alle spalle numerose incisioni discografiche, radiofoniche e televisive e tournèe in Italia ed Europa.