Casinò di Sanremo: ultimi posti disponibili per la serata gourmet con Paolo e Barbara

Se per le feste di Natale cercate un menù speciale per scambiarvi gli auguri con gli amici o in famiglia lo chef Paolo Masieri del ristorante stellato Paolo e Barbara, in collaborazione con Elior e coadiuvato dallo chef Federico Lanteri dell’osteria Martini di Pigna, vi propone una serata davvero speciale.

Appuntamento domenica 19 dicembre alle ore 20.00 al ristorante Biribissi del Casinò con un menù, che vuole essere un grande e gustoso un omaggio alla tradizione ligure:

Aperitivo con prelibatezze del territorio come il Pignurin in scabeccio e il Brandacujùn in sfoglia.

Cappon Magro Tradizionale Genovese

Buridda di Seppie e Carciofi

Merluzzo in olio cottura su crema di patate di montagna, emulsione al prezzemolo e olive taggiasche.

Tre piatti di pesce fresco e verdure coltivate direttamente dallo chef che regaleranno l’emozione dell’incontro del sapore del mare con quelli dell’orto.

Come dessert una raffinata bontà: la Sacripantina genovese con cioccolato Guanaja, caffè e Marsala.

Il pane fatto in casa con lievito madre e farine biologiche Italiane macinate a pietra; focaccia all'olio extravergine di oliva.

In chiusura Caffè e gli squisiti Canestrelli della piccola pasticceria preparata da Barbara, che ha curato anche la selezione dei vini della serata forniti dall’azienda agricola Punta Crena: Varigotti Brut, Mataossu e Pigato.

Il duo canoro composto da Serena e Beatrice allieterà la serata con musica dal vivo.

Costo della serata 85 euro a persona vini bevande comprese.

Prenotazioni presso il ristorante Paolo e Barbara mail paolobarbara@libero.it telefono o +393356388433

Ricordiamo che il ristorante sarà aperto il giorno di Natale a pranzo e la sera del 31 dicembre per il cenone di San Silvestro e che, dopo il successo dello scorso anno, sarà riproposto in occasione delle feste anche il servizio di asporto e consegna a domicilio per chi vorrà portare in tavola e condividere i piatti di Paolo, che ama definirsi un “cuoco contadino”, perché coltiva personalmente in val Nervia e nella vicina Ospedaletti una parte dei prodotti utilizzati in cucina, e che ha recentemente riconfermato per il 32esimo anno la stella Michelin.