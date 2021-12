Numerose le persone intervenute all'inaugurazione della nuova sede della agenzia immobiliare Moderna a Bordighera

L'agenzia immobiliare Moderna ha inaugurato domenica scorsa la nuova sede di Bordighera con un evento, tenutosi all’aperto, per rispettare al meglio le norme sanitarie anti Covid-19, confermando la professionalità e la serietà che contraddistinguono questa storica attività che opera nel settore dal 1969.

Da adesso in poi, lo staff della nuova agenzia, terza sede della storica agenzia immobiliare Moderna, vi aspetta per una chiacchierata e un caffè, negli accoglienti uffici di via Vittorio Emanuele, 267 a Bordighera.

La mission dell'agenzia è quella di offrire alla propria clientela non solo professionalità, ma anche serietà, trasparenza e, soprattutto, onestà. Inoltre, si propone di soddisfare il cliente nella fase di acquisto, vendita o affitto del proprio immobile alle migliori condizioni.

Il personale altamente qualificato è sempre vicino al cliente per offrire un servizio migliore e personalizzato. Una vasta gamma di immobili è sempre a portata di mano sul sito e sui social dove la localizzazione e la posizione permettono di avere un feedback efficace e veloce.

Per avere ulteriori informazioni potete contattare direttamente i numeri 0184 998591 o 392 7774271, oppure visitare il Sito o le pagine Facebook e Instagram.