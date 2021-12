Noleggio barca a vela Livorno: quali zone sono navigabili

Livorno è una delle mete più ambite dai naviganti di barche a vela. Lambita dal mare, che attraverso i Canali Medicei penetra fino dentro i quartieri storici della città. Livorno ha il fascino unico di una terra toscana protesa nel Mediterraneo. La sua storia, le tradizioni e la cultura, i tramonti fiammeggianti, l'aria tersa e profumata, gli sport marini, le tradizioni gastronomiche: tutto parla del rapporto di Livorno con il mare. Livorno, sede della prestigiosa Accademia Navale, che da oltre un secolo forma gli ufficiali della Marina Militare, è protagonista, ogni anno, del famoso Trofeo velico, a cui partecipano equipaggi provenienti da tutto il mondo.

Perché noleggiare una barca a vela

Il viaggio in barca a vela rappresenta un’esperienza in grado di regalare emozioni uniche: senza rinunciare al senso di avventura che caratterizza una vacanza di questo tipo, solcare il mare quest’anno è anche sinonimo di sicurezza. In un’estate in cui il senso della vacanza è rivoluzionato da cause di forza maggiore, il noleggio di un’imbarcazione offre i mezzi e l’opportunità di rivalutare il rapporto con il mare: un accesso esclusivo a luoghi isolati e irraggiungibili se non in questo modo, senza contare la grande libertà di poter ridisegnare in qualunque momento l’itinerario e far vela verso un posto sempre nuovo.

Quali sono le zone navigabili da privati

Quando si parla di navigazione da privati, si intende quando l’unità da diporto, ovvero l’imbarcazione, è utilizzata da persone fisiche per una navigazione in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro. Quindi dove si può navigare da privati? Al di fuori di tutte quelle tratte che rientrano invece nella categoria commerciale, cioè quando si occupano rotte destinate alle unità da diporto utilizzate da persone fisiche per scopi di lucro o che ne hanno la giurisdizione. Questo tipo di distinzione è importante per applicare poi i vari codici civili, amministrativi e fiscali.

Dove navigare in barca a vela a Livorno

Livorno è un punto di approdo semplice e che ti permette di raggiungere posti meravigliosi in breve tempo. Noleggiando una barca a vela si possono studiare diverse tipologie di navigazione: un aperitivo a bordo, una navigazione giornaliera, un week end, una settimana e così via.

Se opti per la soluzione aperitivo o one day, puoi attraccare in qualsiasi punto dell’arcipelago toscano e goderti un panorama fantastico o un tramonto romantico mentre gusti uno spritz. Montecristo e Pianosa sono due mete molto ambite, essendo delle riserve naturali e incluse nelle sette isole dell’arcipelago toscano. Attraverso dei tour guidati, si possono unire diverse passioni come per esempio il trekking e lo yoga.

Se unisci la passione della vela a quella del trekking, una delle destinazioni più belle è l’isola penitenziaria di Gorgona, a soli 34km dalla costa ligure è l’isola più piccola dell’arcipelago toscano ed è famosa per essere stata l’Alcatraz latinoamericana dagli anni 60 all’84.

Per tutti gli appassionati di Yoga, esistono degli itinerari specifici che toccheranno l'isola di Capraia e successivamente Capo Corso.

Dove noleggiare la barca a vela a Livorno