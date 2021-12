Sanremo: ci risiamo, i tamponi 'drive' tornano un problema per il traffico (Foto)

Per fortuna sono lontani i giorni del traffico paralizzato in centro, ma questa mattina i tamponi 'drive' sono tornati a essere un problema per il traffico.

La coda, solitamente snodata all'interno del parcheggio di Area24 a Bussana, è uscita invadendo la stretta via Al Mare con ovvie ripercussioni sulla circolazione. Le auto in colonna si sono sistemate lato monte, riducendo di fatto la strada a una sola corsia di marcia.

Da quando il centro tamponi 'drive' si era spostato a Bussana ancora non si erano verificati problemi del genere. Questa mattina una prima volta che ha preoccupato non poco i residenti della zona.