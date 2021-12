Covid: in aumento casi e ricoveri, l'Ordine dei Medici chiede a tutti i Sindaci la mascherina obbligatoria all'aperto

Levata di scudi dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Imperia, al termine di una riunione straordinaria, in considerazione dell’eccessiva crescita dei casi di positività al Covid e l’ancor più preoccupante escalation di ricoveri ospedalieri che stanno creando enormi difficoltà nell’assistenza sanitaria, oltre che ridurre le prestazioni mediche per altre patologie.

I medici della nostra provincia, infatti, hanno rivolto un appello alle Istituzioni, in particolare ai Sindaci (responsabili della sanità a livello locale), affinché mettano in atto tutte le misure necessarie a garantire il giusto distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione, come mascherine e altro. E’ di ieri la decisione del Sindaco di Sanremo di estendere l’utilizzo della mascherina a tutto il centro della città dei fiori mentre solo alcuni altri primi cittadini della nostra provincia hanno preso la stessa decisione, in alcune zone delle rispettive città.

I medici dell’Ordine chiedono ai sindaci di instaurare l’obbligo della mascherina senza distinzione di strade e con l’eventuale solo esonero delle zone agricole o dove sia possibile mantenere un adeguato e sicuro distanziamento individuale. “Non si devono anteporre motivazioni di natura politica o di interessi personali al ‘bene salute’ – evidenziano i medici imperiesi - sapendo che lo stesso va poi ad incidere anche sulle attività commerciali e sul turismo”.