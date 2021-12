Santo Stefano al Mare: dal 17 dicembre al 6 gennaio obbligo di mascherina anche all'aperto

Questa mattina il Sindaco di Santo Stefano al Mare, Marcello Pallini, ha emesso un’ordinanza che rende obbligatorio a partire da domani, 17 dicembre e fino al 6 gennaio, l’uso della mascherina all’aperto in tutto il territorio comunale.



“Una misura che si è resa necessaria sia per l’incremento di presenze previsto in paese durante il periodo natalizio, sia a seguito dell’appello dell’Ordine dei medici della Provincia di Imperia, che ha richiesto alle Istituzioni di mettere in atto le misure necessarie al contenimento del virus. - commenta il sindaco Marcello Pallini - Chiedo ai miei concittadini di continuare ad utilizzare tutte le precauzioni per il contenimento del virus".



"La voglia di tornare alla normalità, non deve farci abbassare la guardia, soprattutto in questo periodo festivo. Quindi utilizziamo tutte le cautele per tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari" - ha concluso Pallini.