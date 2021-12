Online "My Sport e Salute", l'app per mettere in rete l'intero mondo sportivo

Vito Cozzoli, Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute S.p.A.: “Con My Sport e Salute creiamo un’app aperta a tutti i soggetti dello sport. Per connetterli, per aiutare le famiglie, i praticanti, gli appassionati e i consumatori su tutto il territorio nazionale, dalle città alle aree interne. Chi vuole praticare attività fisica, chi vuole migliorare il proprio stile di vita, troverà nell’app le risposte che cerca. Dopo la pandemia c’è bisogno di nuovi strumenti per far ripartire lo sport di tutti e per tutti. Sport e Salute non vuole lasciare indietro nessuno nel momento della ripresa”.

Corrado Passera, CEO di illimity, ha dichiarato: “Siamo felici di poter collaborare con Sport e Salute su questa importante iniziativa a favore del mondo dello sport. Abbiamo con piacere messo a disposizione la nostra piattaforma tecnologica e i nostri servizi più innovativi, come quelli di aggregazione e analisi dei conti correnti, ambito in cui la banca vanta importanti primati. Daremo la massima collaborazione a Sport e Salute per assicurare il successo del progetto e la sua migliore diffusione”.