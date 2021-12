Nuovo sistema di videosorveglianza per Bordighera: Bozzarelli, "Piano articolato per la sicurezza della città"

L'amministrazione comunale di Bordighera vuole introdurre un nuovo sistema di videosorveglianza. Un progetto che ammonta ad oltre 444mila euro, approvato dalla giunta del sindaco Vittorio Ingenito, per quel che riguarda la fattibilità tecnico economica. Il nuovo sistema di videosorveglianza cittadino si integrerà con quello già esistente. Il Comune ha già presentato una richiesta di ammissione ai contributi stanziati dal Ministero dell’Interno per sostenere gli oneri di realizzazione ma comparteciperà per il 30% alla spesa, fatti salvi i vincoli della finanza pubblica. Così come Ventimiglia, anche la città delle palme ha recentemente sottoscritto il “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana”. Il documento firmato con la Prefettura è il requisito necessario per accedere all’erogazione del contributo.

Il progetto del nuovo sistema di videosorveglianza, che sarà quasi completamente in fibra ottica, prevede il monitoraggio delle vie di accesso e di uscita viabili al centro urbano tramite telecamere in grado di leggere le targhe (cosiddette OCR). E’ inoltre compresa l’installazione di nuovi dispositivi anche sul lungomare Argentina, in piazza del Popolo, in piazza Ruffini, in via Diaz e nei pressi del plesso scolastico di via Cagliari.