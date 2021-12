Imperia: nuova normativa rifiuti e obbligo di etichettatura ambientale, CIA organizza incontro

Dal 1° gennaio 2022 entrerà in vigore la nuova normativa che prevede l'obbligo di un'etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi. CiaImperia ne parla in un incontro in presenza e online in programma lunedì 20 dicembre dalle 18 a questo LINK.

In pratica, cosa dice la normativa? "Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme UNI applicabili. - spiegano da CIA Imperia - Lo scopo è quello di dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi, cioè per facilitarne la raccolta e il riutilizzo o riciclaggio".



"I produttori di imballaggi hanno inoltre l’obbligo di indicare la natura dei materiali di imballaggio. Anche gli utilizzatori – le imprese che utilizzano imballaggi per confezionare (o trasportare) i propri prodotti – sono coinvolti dalla normativa. L'incontro si terrà sia in presenza, con posti limitati su prenotazione e con obbligo mascherina, sia online; approfondiremo la nuova normativa per la gestione dei rifiuti".