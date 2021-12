Gli Istituti Fermi Polo e Montale hanno una squadra di bocce, Costanza "Sport caposaldo della nostra offerta"

Con l'istituzione della squadra di bocce hanno avuto inizio ieri, 15 dicembre, i Gruppi Sportivi dell'istituto

Fermi Polo Montale, che parteciperanno anche a rugby, calcio, tennis, padel e badminton, oltre allo sci praticato durante le giornate sulla neve. Agli ordini di coach Nicola Vaccari e della professoressa Stefania Naso un gruppo di studenti si è cimentato in uno sport tanto aggregante quanto dalla gloriosa tradizione, specialmente a livello locale, dove rappresenta un'eccellenza nazionale, e lo ha fatto presso la Bocciofila di Roverino.



"Lo sport, insieme alla Legalità, all'educazione Civica e all'ambiente, è un caposaldo della nostra

impostazione organizzativa e un completamento imprescindibile dell'offerta formativa del nostro Istituto -

dice la Dirigente Scolastica Antonella Costanza - e completa in spazi curricolari ed extra curricolari quella che è una didattica moderna e al passo con le riforme, per esempio quella degli Istituti Professionali. È un settore nel quale investire soprattutto in questi tempi difficili per i ragazzi, che hanno bisogno più che mai di attività fisiche e di gruppo, nel rispetto ovviamente delle normative correnti anti contagio. Queste e altre iniziative potranno essere verificate e approfondite durante l'open Day di sabato 18 dicembre, quando i plessi dei vari indirizzi verranno aperti alle famiglie e ai futuri studenti".