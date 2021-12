Crescono i contagi nella nostra provincia: il Casinò di Sanremo aperto con 'Super Green Pass' fino all'arancione

Da lunedì prossimo anche la nostra provincia sarà in zona ‘gialla’ come tutta la Liguria e il provvedimento mette sul ‘chi va là’ anche il Casinò di Sanremo, equiparato dal Governo alle sale giochi, scommesse e bingo.

Ovviamente in zona gialla potrà rimanere aperto e potrà rimanerlo anche in arancione. E’ stato confermato dall’esecutivo che l’utilizzo del Green Pass ‘base’ (rilasciato anche con tampone) o del ‘Super’ (solo con vaccinazione) è regolato a seconda del colore della regione o del territorio.

Per il Casinò, quindi, i clienti potranno entrare con ‘Green Pass’ base in zona bianca e gialla mentre in arancione è invece obbligatorio, per avere accesso alle suddette attività, il Green Pass ‘Rafforzato’. Le sale resteranno chiuse solo in zona rossa.