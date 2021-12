Nuoto, Giordano (Rari Nantes Imperia) è ancora super! Abbatte un record che durava da 15 anni e stampa un altro tempo per gli Italiani

Dalla Seconda Prova Regionale di Qualificazione arrivano tante soddisfazioni per la Rari Nantes Imperia. La squadra allenata da Davide Dreossi ha collezionato tanti 'Personal Best' e tra individualmente si è messo in luce ancora Lorenzo Giordano che ha abbassato il record regionale Juniores (29"09) nei 50 metri Rana e che risaliva al 2006. L'atleta ha staccato il pass per gli Italiani anche nei 200 metri Rana (2'18) e, a Riccione dunque, gareggerà in tre discipline oltre i 50 ed i 100 metri Rana.

Giordano ha anche ritoccato il tempo d'ingresso nei 100 metri (1'03.34) e realizzato il miglior tempo nei 100 Stile Libero. Pioggia di Personal Best per la giovanissima Martina Rigardo (nei 200 Dorso, nei 50 e nei 200 Stile Libero); così come per una colonna del gruppo come Edoardo Campi che ha ottenuto il miglior tempo personale nei 200 Stile Libero, nei 100 Misti e nei 50 e 100 Delfino.

Ancora una volta, Martina Acquarone sfiora il tempo per gli Italiani nei 200 Rana ma ottiene i 'PB' nei 50 e nei 200 Rana oltre ai 200 Misti (2'30). Così anche Benedetta Di Marco nei 100 Delfino (PB, 1'13) che poi eguaglia il proprio miglior crono nei 200 Misti 2'40.

Firma il miglior tempo personale nei 400 Stile Libero (4'47) anche Annaluce Marzorati che poi ha ben figurato anche nei 100 e 200 Stile Libero e nei 100 Rana. Molto bene anche il fratello Stefano (100 e 200 Rana, 200 Misti).

'PB' anche per Mirko Scaramuccia nei 100 Dorso. Elisa Cifelli ed Eleonora Mela si mettono mostra nonostante la quarantena scolastica prolungata ne avesse limitato gli allenamenti: per Cifelli arriva il 'PB' nei 100 Stile Libero (1'01) mentre Mela, sulla stessa distanza eguaglia il suo miglior tempo (1'00.0).

Nelle fila imperiesi erano assenti El Baraka e Luongo ma coach Dreossi conta di recuperarle prima di Natale per la Coppa Brema.

Sulla pagina ufficiale Facebook 'Rari Nantes Imperia - Pagina Sportiva', le interviste ai protagonisti delle gare.