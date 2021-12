Le ricette de I Deplasticati per un menu di Natale completamente anti spreco

Oggi I Deplasticati ci portano alla scoperta del menu di Natale anti spreco.

Ideale per smaltire gli avanzi del cenone o del pranzo di Natale oppure per un menu alternativo per queste feste.



Aperitivo: crostini con bagnetto fatto con gli scarti di verdure, es. i ciuffi verdi delle carote, dei finocchi, le foglie dei broccoletti. Frullate il tutto con olio e spezie e otterrete una cremina molto buona per condire i crostini.

Patatine fatte con le bucce delle carote, delle patate, delle melanzane.

Semplicissime da fare, pulite bene le bucce, friggetele e condite con sale e paprika.



Come primo piatto potete fare delle lasagne di patate e crema di broccoli (trovate la ricetta nei post precedenti) perfetta per i vegetariani, oppure gli gnocchi di pane raffermo, il procedimento è lo stesso degli gnocchi con le patate.