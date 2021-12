Pallanuoto: per la Rari Imperia una vittoria e due sconfitte con le giovanili. Parolini e Porro convocati al concentramento ligure

Nel week-end appena trascorso la Rari Nantes Imperia è scesa in acqua con tre squadre giovanili ottenendo una vittoria e patendo due sconfitte. Intanto i giocatori Samuele Porro e Pietro Parolini (in foto) sono stati convocati al Concentramento Ligure (nati 2006 e 2007) che si terrà oggi pomeriggio alla piscina Lago Figoi.

UNDER 18 MASCHILE

La squadra allenata da Andrea Pisano cede al forte Rari Nantes Camogli per 6-19. Un passivo forse esagerato per la compagine giallorossa che, dopo un brutto avvio, ha cercato di risistemare la situazione

R.N.IMPERIA - R.N.CAMOGLI 6-19

(0-5; 1-3; 2-8; 3-3)

R.N.IMPERIA - Di Lionardo, Parolini 2, Sciocchetti, Casella, Lucia, Grosso 1, Rombo, Cipriani 3, Sassi. All.: Pisano

UNDER 16 MASCHILE

I ragazzi di Enrico Gerbò hanno trovato una bella vittoria, alla 'Cascione', contro Rari Nantes Arenzano. Trascinati dal goleador Pietro Parolini, autore di sei reti, i giallorossi hanno confezionato il 12-4 finale.

Sono andati in rete: Parolini ( sei volte), Pietro Rombo con una tripletta, Davide Mazzariol con una doppietta e Lorenzo Bellini con una marcatura.

UNDER 16 FEMMINILE

Niente da fare per la squadra allenata da Francesca Giulini che combatte ma, nel finale, si arrende 13-11 al Sori Pool Beach. Le giovani giallorosse hanno giocato nella 'Piscina del Mare', impianto all'aperto che ha rappresentato una sorta di novità. Non è bastata la vena realizzativa dell'ottima Alessia Iazzetta, pokerissimo per lei, a raddrizzare il match. Nel dopo partita, ha parlato l'allenatrice:" Peccato per il risultato perchè il match era alla nostra portata. Comunque è stato un buon test anche per cementare il gruppo, dato che era la prima volta che le ragazze giocavano assieme. La squadra è molto giovane e conta anche una Under 10 e una Under 12, quindi tutto serve per fare esperienza."

SORI POOL BEACH - R.N.IMPERIA 13-11

(3-2; 4-4; 5-3; 1-2)

R.N.IMPERIA - Della Valle, Bergatta 1, Aguero 2, Callari, Risso, Gerbore 1, Ravetto, Iazzetta 5, Cappello 2. All.: Giulini