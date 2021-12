Riva Ligure: contributi economici a giovani e famiglie, il 21 dicembre scadono i termini di partecipazione ai bandi ‘6 + grande’ e ‘Nessuno indietro bis’

C’è tempo fino alle ore 12 del 21 dicembre 2021 per partecipare a ‘6 + grande’ il bando del Comune di Riva Ligure che prevede l’assegnazione di contributi a fondo perduto per la famiglia e premia l’impegno scolastico dimostrato dagli studenti residenti nel comune di Riva Ligure durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’amministrazione, guidata dal Sindaco Giuffra, intende infatti sostenere i nuclei familiari colpiti dalle conseguenze causate dell'emergenza sanitaria in particolare destinando dei contributi agli studenti in base alla media delle votazioni conseguite e/o alla valutazione finale all’esame di Stato.

Il 21 dicembre è il termine ultimo anche per richiedere la concessione di contributi economici e di sostegno alla locazione mediante il bando 'Nessuno indietro bis'. Anche in questo caso il Comune intende sostenere le famiglie in difficoltà a causa della pandemia. Parte dei fondi di 'Nessuno indietro bis' sono destinati all'erogazione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione, ma, avendo la consapevolezza che anche chi non deve sostenere un canone di affitto mensile può trovarsi in difficoltà economica, questo bando è aperto a tutti coloro che presentino i requisiti richiesti.

Per chi non potrà accedere al fondo del sostegno alla locazione in quanto non titolare di un contratto di affitto ad uso primario, il Comune di Riva Ligure mette a disposizione dei fondi per l'erogazione di contributi economici una tantum.

“Si tratta di alcune misure sociali che la Civica Amministrazione attiva entro la fine dell’anno per un impegno complessivo di circa 300 mila euro. I bandi sono due ma uno non esclude l’altro – ricorda il sindaco Giorgio Giuffra –. Se da una parte vogliamo aiutare le famiglie che riscontrano un disagio economico, dall’altro vogliamo premiare i ragazzi meritevoli nello studio. Un sostegno per chi ha sofferto e un premio per chi ha creduto nell’istruzione”.

I bandi con tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione e i requisiti richiesti sono disponibili e scaricabili sul sito del comune nella sezione ‘Notizie dal Comune’ oppure al link: http://www.comunedirivaligure.it/Home/DettaglioNews?IDNews=201904