Sanremo Giovani: in diretta su Rai1 dal Casinò si completa la rosa dei 25 per il 72° Festival (Fotogallery)

È la serata di 'Sanremo Giovani', l'atto finale del consolidato format Rai per la scelta dei nuovi talenti da portare al Festival della Canzone Italiana. I 12 finalisti si sfidano in diretta su Rai1 dal Teatro del Casinò per giocarsi i tre posti rimasti per il palco dell'Ariston. Dovevano essere due, poi il direttore artistico Amadeus ha scelto di portare alla 72ª edizione l'intero podio.

Presenti in sala anche tutti i big del prossimo Festival di Sanremo (fatta eccezione per Elisa, positiva al covid) annunciati già da qualche settimana ma in città per la 'sfilata' voluta da Amadeus per l'occasione.



I 12 finalisti di Sanremo Giovani

Bais (Udine) “Che fine mi fai”

Martina Beltrami (Torino) “Parlo di te”

Destro (Leverano - Lecce) “Agosto in piena estate”

Esseho (Roma) “Arianna”

Littamè (Terrassa Padovana - Padova) “Cazzo avete da guardare”

Oli? (Belluno) “Smalto e tinta”

Matteo Romano (Cuneo) “Testa e croce”

Samia (Yemen) “Fammi respirare”

Senza_Cri (Brindisi) “A me”

Tananai (Milano) “Esagerata”

Vittoria (Villafranca in Lunigiana - Massa e Carrara) “California”

Yuman (Roma) “Mille notti”

I big in gara al 72° Festival di Sanremo e i titoli delle canzoni

Elisa “O forse sei tu”

Dargen D'Amico “Dove si balla”

Gianni Morandi “Apri tutte le porte”

Ditonellapiaga con Donatella Rettore “Chimica”

Noemi “Ti amo non lo so dire”

Le Vibrazioni “Tantissimo”

Sangiovanni “Farfalle”

Highsnob e Hu “Abbi cura di te”

Massimo Ranieri “Lettera al di là del mare”

La Rappresentante di Lista “Ciao ciao”

Ana Mena “Duecentomila ore”

Emma “Ogni volta è così”

Achille Lauro con l'Harlem Gospel Choir “Domenica”

Michele Bravi “Inverno dei fiori”

Iva Zanicchi “Voglio amarti”

Rkomi “Insuperabile”

Fabrizio Moro “Sei tu”

Mahmood e Blanco “Brividi”

Giusy Ferreri “Miele”

Irama “Ovunque sarai”

Giovanni Truppi “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Aka 7even “Perfetta così”