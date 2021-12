Sabato scorso, evento didattico e sportivo a cura di Sail Training Association

Sta Italia è una associazione senza scopo di lucro dedicata all'insegnamento ai giovani dell'arte della navigazione a vela ed a motore e fu Fondata nel 1996 a bordo della Nave Scuola ‘Amerigo Vespucci’ per iniziativa della Marina Militare e dello Yacht Club Italiano. A Sanremo è presente con una numerosa flotta di imbarcazioni dai 9 ai 15 metri di generosi Armatori e Skipper locali e di città del Nord.



Sabato 12 Dicembre il Cutter ‘Martinez’ di Paolo Pinto, Finot 51 e lo Sloop ‘Nema’, Comet 850 di Riccardo Coppo hanno navigato per oltre 5 ore con i giovani della Sta Italia a bordo. Sono state eseguite manovre a vela, virate, strambate, regolazioni di vele. Navigando al seguito della flotta della regata West Liguria con buona arte marinaresca si formano buoni marinai e velisti, con l'obiettivo di conseguire, nel tempo, la patente nautico-velica.



Il delegato Giovanni Manuguerra informa che il prossimo appuntamento sarà sabato 15 gennaio. Una splendida opportunità che i giovani appassionati di mare, vela e navigazione non dovrebbero perdere. È facile iscriversi e partecipare ampliando i propri orizzonti e uscendo in mare per imparare e conoscere.