Aria di Festival in città: sono arrivati i big della 72ª edizione e i protagonisti di Sanremo Giovani (Foto)

È dicembre ma sembra febbraio. In città c'è aria di Festival con i protagonisti della 72ª edizioni che hanno risposto 'presente' alla chiamata di Amadeus per 'Sanremo Giovani'.

Questa sera, in diretta su Rai1 dal Teatro del Casinò, andrà in onda l'atto finale del format voluto per la scelta dei giovani che parteciperanno al Festival 2022 tra i big. Dovevano essere due, poi il direttore artistico ha optato per i tre in modo da portare sul palco dell'Ariston l'intero podio di 'Sanremo Giovani'. E tra i 12 finalisti ci sono anche i quattro in arrivo da Area Sanremo.

Intanto in queste ore, tra paparazzi e caccia all'autografo di fronte all'hotel Globo, base per i big e per lo stesso Amadeus (arrivata in queste ore anche la moglie Giovanna Civitillo), la città torna a vivere quell'atmosfera che a febbraio la rende il centro della televisione italiana per un'intera settimana.