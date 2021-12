Ventimiglia: quattro arresti della Polizia di Frontiera nel weekend, c'è anche un passeur algerino

Serie di controlli, anche nel secondo week end di dicembre, da parte della Polizia di Frontiera sulla linea di confine, con servizi mirati alla repressione dell’immigrazione clandestina ed ai reati connessi, senza tralasciare la ricerca dei cosiddetti latitanti.

Quattro gli stranieri arrestati, tra cui un passeur, nel corso di un servizio svolto in cooperazione italo-francese nell’ambito delle pattuglie miste. Lo straniero, un algerino di 39 anni (B.M.), è stato notato vicino alla stazione, da dove si è allontanato in auto con a bordo tre extracomunitari. Il 39enne è stato seguito fino all’area di servizio autostradale francese ‘La Scoperta’, identificato e arrestato.

Altri due arresti riguardano un cittadino della Sierra Leone, S.M. di 32 anni e un tunisino di 34 anni (M.S.), controllati in differenti momenti alla stazione, entrambi provenienti da treni in arrivo dalla Francia. Erano destinatari di decreti di espulsione emessi da Aosta e Varese e non potevano entrare in Italia per 3 e 5 anni.

L’ultimo arresto è un albanese di 40 anni (G.L.), controllato nei pressi di Ponte San Luigi a seguito di riammissione da parte francese. Dopo le prime verifiche è emerso che era destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nel mese di aprile dal Tribunale di Milano quale aggravamento di una precedente misura.