Coronavirus: la 'Dad' tiene a bada il Covid, in una settimana calano del 15% le classi in quarantena

Calano del 15,26% le classi in quarantena nella nostra provincia. In una settimana passano infatti da 256 a 216 ma anche il numero di alunni positivi è in discesa rispetto a 7 giorni fa. Passano da 195 a 116, ovvero il 40,51% in meno. In 5 tra il personale scolastico i positivi al Covid mentre sono 45 le classi poste in quarantena questa settimana.

Nel dettaglio, sono 15 le classi in quarantena nella scuola dell’infanzia, dove sono 14 gli alunni positivi e nessuno tra il personale scolastico. Nelle scuole Primarie sono 75 le classi in quarantena, 32 gli alunni e 3 del personale scolastico positivi.

Nelle scuole Secondarie di 1° grado sono 19 le classi in quarantena, 28 gli alunni e 2 operatori scolastici positivi. Nelle scuole Secondarie di 2° grado ben 104 le classi in quarantena, 40 alunni e nessuno del personale scolastico positivi. Infine, nei percorsi di istruzione e formazione professionali troviamo 3 classi in quarantena ma nessuno tra alunni e personale scolastico positivo.

Come previsto dall’apposito protocollo, l’Asl 1, tramite il Dipartimento di Prevenzione, ha attivato l’indagine epidemiologica al fine di individuare i contatti stretti dei casi positivi e porre in isolamento le classi interessate.