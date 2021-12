A Ventimiglia firmato il "Patto per l'attuazione della sicurezza urbana", più videosorveglianza e attenzione sui migranti (Video)

Comune di Ventimiglia e Prefettura hanno firmato il 'Patto per l'attuazione della sicurezza urbana'. Si tratta di un documento previsto dall’art. 5 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. La firma è stata posta questo pomeriggio in Comune, dal Prefetto di Imperia, Armando Nanei e dal sindaco della città di confine, Gaetano Scullino.

Proprio sui flussi migratori, il primo cittadino ha ricordato: "Ieri Caritas ha distribuito 172 pasti e oggi si sono registrate 41 riammissioni. Con il nuovo prefetto c'è una unità di intenti. Motivo di grande soddisfazione per l'amministrazione ma anche per la città intera. Tra alti e bassi con le forze dell'ordine e l'aiuto del prefetto, lavoreremo per il futuro insieme".

"Mi viene in mente un vecchio slogan: c'è più sicurezza insieme. Siamo tutti coinvolti e noi siamo uffici al servizio dei cittadini. Dobbiamo fare le cose nella legalità. La firma di questo patto significa che il Ministero dell'Interno implementi nuovi sistemi di sicurezza. È un passo per lavorare insieme e far stare bene i cittadini, non solo a Ventimiglia. Eccellente è l'opera delle forze di polizia per un problema dai risvolti internazionali e dove Ventimiglia fa da imbuto" - ha aggiunto il Prefetto Nanei.