Taggia: tornano a casa dopo due anni in località 'Regianco', famiglia può rientrare nella sua abitazione

Con una ordinanza emanata oggi dal Sindaco Mario Conio, potrà rientrare a casa una famiglia che vive in località ‘Regianco’ all’intersezione con la Strada Provinciale 548.

L’evacuazione e lo sgombero dell’abitazione, infatti, era stata decisa a dicembre 2019. Visto che, nel tempo, si sono svolti numerosi sopralluoghi tecnici per monitorare lo stato dei luoghi e che gli interventi eseguiti in regime di ‘somma urgenza’, hanno portato alla rimozione del materiale depositato dalla piena del rio ‘Regianco’ alla confluenza con il rio ‘Oxentina’, è stato possibile il ripristino della viabilità.

Fortunatamente gli ultimi eventi non non hanno determinato situazioni di pericolo, a conferma e dimostrazione dell’efficacia degli interventi realizzati a fine 2019. La famiglia che vive nella zona dovrà, comunque, spostarsi al piano superiore, in caso di stato di allerta ‘gialla’ ed evacuare se lo stato di allerta sarà ‘arancione’.