Oggi pomeriggio l’attore genovese Enzo Paci in diretta su Radio Onda Ligure 101

L’attore genovese Enzo Paci interverrà oggi pomeriggio in diretta su Radio Onda Ligure 101.

Sarà un occasione per parlare del successo ottenuto dalla serie televisiva Blanca, in onda in prima serata su Rai 1 e che vede Paci protagonista nel ruolo del vicequestore Mauro Bacigalupo.

Diretta da Jan Maria Michelini e tratta dai romanzi della scrittrice napoletana Patrizia Rinaldi, la fiction ha tra i protagonisti Maria Chiara Giannetta nei panni di Blanca e Giuseppe Zeno, ed è stata ambientata in diverse location della Liguria, tra cui Genova

Oltre ai pittoreschi caruggi, al Porto Antico e all’Acquario le cui immagini ricorrono spesso nelle scene di “Blanca“ sono molte le immagini delle fiction legate alla nostra regione.

L'intervista è in programma alle 15.45 nel corso della trasmissione condotta da Maurilio Giordana e sarà come sempre disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.