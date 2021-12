Bordighera: sabato al 'Montale' open day per futuri alunni e i loro genitori

All’Istituto 'Montale' di Bordighera, alla presenza della dirigente Antonella Costanza, una delegazione di professori sia del Liceo OSA o opzione scienze applicate sia dell’Istituto Tecnico RIM o relazioni internazionali per il marketing incontrerà i futuri alunni e i loro genitori in via Cagliari a Bordighera sabato dalle 9 alle 18.

L'accesso ai locali scolastici è possibile per gli adulti solo esibendo il green pass.

Gli incontri si svolgeranno con turni di 30 minuti ciascuno e i docenti faranno conoscere gli ambienti, le dotazioni didattiche e i laboratori presentando al contempo entrambi gli indirizzi.

La mattinata è già tutta occupata, rimane la possibilità di avere qualche posto libero per i turni pomeridiani.

Per chi lo desiderasse basta inviare entro venerdì una mail a perra.debora@fermipolomontale.edu.it o a cristofori.mariagrazia@fermipolomontale.edu.it