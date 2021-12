Ritardo dei lavori italiani nella Valle Roya, la critica analisi di un lettore: "Sul versante italiano la latitanza è vergognosa!"

"Buongiorno Direttore,

Se è vero che i panni sporchi si lavano in casa propria, allora la notizia che riporta della strigliata vergognosa per l'Italia, da parte del Governo francese sul penoso ritardo dei lavori italiani nella Valle Roya, mi fa pensare che questo modo di dire non si usi qui da noi.

All'interno delle frontiere che ci proteggono dagli sguardi invasori e dalle critiche altrui noi abbiamo imparato fin da piccoli a vivere in un mondo incantato, quello dove esiste il pratico ‘dimenticatoio’ dove al posto dei risultati per oggi si elargiscono puntualmente suadenti sorrisi, immancabili promesse per l'indomani sempre dietro l'angolo al sicuro... savoir faire 100% made in Italy.

Nel caso specifico siamo pure passati per sciocchi, noi italiani che ci facciamo beccare impreparati nel ‘cazzeggio’ in difesa, proprio sui confini europei dove nulla è perdonato a nessuno, lasciando bella aperta la porta ad un clamoroso autogol, contro i francesi poi. Che orrore!!

Per comprendere ora la sorpresa altrui e non sbagliare più, dobbiamo prendere piena coscienza e precisa consapevolezza sul fatto che tra i paesi europei solo il nostro, l'Italia, cresca i suoi figli forgiati e temprati nella tradizione e nel culto dell'attesa di generazione in generazione in continua attesa appunto ad esempio della parola fine che chiuda decenni di cronaca dalle indagini di mafia alle stragi aeree, dai terremoti irpini alle alluvioni nord orientali, dai processi senza tempo per le mille e una ingiustizie a quelli del Morandi fino a quelli mai celebrati, unica ingiustizia certa, l'attesa che madre talvolta della prescrizione ignobile.

Mille e mille sono i cantieri aperti e mai finiti in Italia, come quelli di Trucco e di Tenda, in ogni ambito e luogo, di ogni genere e modo, ma l'italiano una cosa sa fare bene: aspettare con fedele mutismo e amara rassegnazione. Gli stereotipi che ci dipingono nel mondo non ci ritraggono veramente per intero.

Tradizione vuole che vi siano gli annuali caldi abbracci di promesse confortevoli del Capo di Stato e l'offerta dei panettoni delle istituzioni presenti agli eventi televisivi con tanto di tricolore a tracolla; una di queste tradizioni risale al 2008 ed è celebrata per il Natale nelle baracche dell'Aquila, da allora, neve permettendo, sperano ancora tutti nell'inizio dei lavori per l'uovo di Pasqua, poi verrà ferragosto e si starà meglio come l'anno scorso... una filastrocca che non cambia mai finale.



Il 30 settembre 2020 la stessa tempesta di nome Alex, nelle identiche ore del giorno e della notte flagellava, violentava ed uccideva nelle Valli del Vésubie e della Roya; sui versanti francesi il bilancio di danni e vittime fu pesantissimo, ad oggi nei territori francesi i lavori sono stati ultimati al 90% silenziosamente, dignitosamente e con rispetto proattivo delle istituzioni e delle comunità.

Sul versante italiano la latitanza vergognosa ostentata è evidente e arrogante quanto pare non puzza più di tanto per nessuno, visto che sono stati i vicini ad avvertirci che la sentono fin da loro. Che vergogna.

Percorrendo il cantiere italiano si notano installazioni già arrugginite, non operative, semafori e code chilometriche e disappunto.

Tutte le parole indignate spese dal Ministero dei Trasporti Francese e quelle che abbiamo usato tutti noi per giudicare questa notizia di vergogna nazionale, sappiamo che non accelereranno di un secondo l'iter degli eventi e delle opere che saranno incompiute, ma saranno di monito per tutti gli altri che dovranno imparare a... tenerci a distanza di sicurezza.

In questo caso non si può dire, l'Italia è bella, perché ci diremmo una bella bugia.

Claudio Riva".