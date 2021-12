Imperia: deve riscuotere 56 euro per interessi non dovuti ma le chiedono le commissioni, la rabbia di una lettrice

"Buongiorno,

Vorrei rendere noto un fatto incredibile che mi è successo in data odierna.

Premesso che qualche giorno orsono ricevevo una missiva da un noto istituto di credito, banca di cui non sono più correntista, contenente un assegno circolare di rimborso interessi non dovuti, per una cifra di 56 euro circa.

Questa mattina mi reco c/o una filiale di Imperia per incassare questo titolo e mi viene chiesta una commissione di euro 7.50 per cambiarlo... resto basita, non trovo giusto e soprattutto non accetto che mi venga chiesta una commissione per un servizio che io non ho richiesto, ma per la restituzione di una appropriazione indebita, non solo si sono trattenuti dei denari non dovuti, ma vogliono anche essere pagati per rendermeli, un po' come se un ladro acciuffato con la refurtiva chiedesse una tot cifra per renderla... un paradosso bello e buono che può aver luogo solo in questo disastrato paese!

Al di la della cifra ridicola ma neanche tanto, è mia ferma intenzione non dare un euro a questa banca per i loro errori, come ho già fatto anni fa contro un altro istituto di credito contro il quale ho intentato causa per anatocismo e che mi ha portato a vincere la causa e ad un risarcimento cospicuo. Pertanto oggi sentirò gli enti preposti e sporgerò denuncia alla Banca d'Italia, perché non è possibile sottostare a certe assurde angherie.

Grazie Anna S.".