Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 15 a domenica 19 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE



SANREMO

10.00-18.00. ‘Racconti fotografici in chiave contemporanea’: esposizione fotografica dell'artista Loredana Macaluso, dal titolo ‘Passepartout’ a cura di Attilio Carnevale. Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond, fino al 19 dicembre (h 10/12.30-15.30/18)



17.30. Proiezione video ‘Il Tenco scivolato su di noi (graffiti dal 1974)i di Ersilia Ferrante. Regia di Riccardo Di Gerlando. Introduce Alex Cosentino. Intermezzi musicali a cura del chitarrista Armando Corsi accompagnato dal cantautore Gioacchino Costa. Sala Roof 1 del Teatro Ariston, ingresso a offerta a favore dell'iniziativa ‘Adotta una famiglia’ promossa dal Club per l'Unesco di Sanremo, necessario green pass

15.30. Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria): giostre in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) dalle 15.30 alle 19.30; prefestivi e festivi anche la sera, fino al 16 gennaio

16.00-20.00. Collettiva d’arte ‘Sei personaggi in cerca d'Autore’ con le opere degli artisti: Luciana Russo, Diletta Recchi, Lolita Venturini, Agnese Larotella, Sheriban Shehu, Mineo (Sherry) Russo, Antonio Galante. galleria d'arte Bonbonniere in Corso Inglesi (tutti i giorni nel periodo pre-festivo e festività natalizie)

16.30/19.30. Video mapping e proiezioni luminose in Centro città + Filodiffusione in Via Matteotti (fino al 6 gennaio)

21.15. ‘Sanremo Giovani’: contest Rai Uno per selezionare i 2 cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2022 in diretta dal teatro dell’Opera del Casinò. Conduce Amadeus



IMPERIA

10.00-17.00. Mostra personale di Pietro Visino. Galleria ‘Il Rondò’ in piazza Dante, fino al 21 dicembre (h 10/12-15/17)

15.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in calata Anselmi (fino al 9 gennaio)



15.30. Luna Park di Natale in Calata Anselmi fino al 23 gennaio 2022

16.00 & 17.00. Pomeriggio di cultura al Museo con visite guidate di gruppo in un percorso alla scoperta delle origini, del passato e del presente della pianta dell’olivo (4 euro). Museo dell’Olivo Carlo Carli, Via Garessio 13, info e prenotazioni 0183 295762, necessario super green pass

VENTIMIGLIA



10.00. Villaggio di Natale nella nuova isola pedonale di via Aprosio

15.00. Animazione per i più piccoli presso il Villaggio Natalizio, fino al 17 dicembre

15.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 16 gennaio (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

VALLECROSIA

17.00-19.00. Inaugurazione della Show Room e Laboratorio Cucina di Intesa Grandi Impianti dove si svolgeranno corsi di cucina, formazione sui nuovi macchinari, laboratorio di studio per cuochi, pasticceri, pizzaioli, gelatai, barman. Via Colonnello Aprosio 342

BORDIGHERA

16.00-19.00. ‘Silenzio ombre luci’: inaugurazione mostra fotografica di Sandro Libra con presentazione del libro fotografico ‘Silenzio ombre luci’ di Sandro Libra, ispirato alle opere di Francesco Biamonti. Sala Rossa del Palazzo del Parco, fino al 9 gennaio (dal mercoledì alla domenica), ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

17.00-19.00. Mostra ‘Viaggio che non finisce’: immagini, scritti e pubblicazioni di Luciano De Giovanni in ricordo del poeta a vent'anni dalla morte. Sede dell'UCD e dell'ANPI in via Al Mercato 8, fino al 6 gennaio

20.30. Per il Festival Lirico della Riviera dei Fiori, Recital Solistico del soprano Claudia Sasso con il Maestro Massimo dal Prà al pianoforte (12 euro). Palazzo del Parco, indo 371 5807035 (più info)

TAGGIA

9.00. Città dei Presepi: la Natività di Gesù per le vie del centro storico a cura dei Rioni Tabiesi e delle attività commerciali. Centro storico, fino al 9 gennaio

DIANO MARINA



16.00-19.00. ‘Intimate collection’: mostra personale di ‘Aqua Aura’ curata della Civiero Art Gallery. Sala ‘R. Falchi’ Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (da martedì a sabato, domenica e festivi su appuntamento), fino all’8 gennaio

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

BADALUCCO

10.00. ‘UpArte Natale 6’: vernissage mostra d'arte e artigianato di pittura, scultura, artigianato, laboratori, incontri musicali culturali. UpArte Badalucco Art Gallery, Piazza Duomo, fino al 24 dicembre, info e prenotazioni a 348 7478477



MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio in cima al paese (fino al tre febbraio, giorno della Festa Patronale di San Biagio)



FRANCIA

CANNES



10.00. Natale a Cannes dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Luoghi vari (il programma a questo link)

MONACO

11.00-17.30. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00-22.30. ‘Noël au Canada’: Villaggio di Natale con animazioni (da domenica a giovedì 11/22.30. venerdì, sabato 11/23, 24 dicembre 11/20.30, 31 dicembre 11/22). Port Hercule fino al 2 gennaio, info +377 93 150603 (i dettagli a questo link)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

16.00. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo con Anne Maugue, flauto, Jean-Marc Jourdin, oboe, Véronique Audard, clarinetto, Franck Lavogez, fagotto, Didier Favre, corno, Sophia Steckeler, arpa, Julie Depardieu, recitante e Katerina Barsukova, artiste su sabbia. In programma: Tchaïkovsky Piotr Ilitch. Auditorium Rainier III (più info)

19.30. Monaco Dance Forum, ‘Hamlet’: rappresentazioni coreografiche di Matteini & Broeckx della Compagnia dei Balletti di Monte-Carlo. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)



NICE



11.00. Natale a Nizza dal 3 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (la programmazione completa a questo link)





GIOVEDI’ 16 DICEMBRE

SANREMO

10.00-18.00. ‘Racconti fotografici in chiave contemporanea’: esposizione fotografica dell'artista Loredana Macaluso, dal titolo ‘Passepartout’ a cura di Attilio Carnevale. Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond, fino al 19 dicembre (h 10/12.30-15.30/18)

15.30. Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria): giostre in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) dalle 15.30 alle 19.30; prefestivi e festivi anche la sera, fino al 16 gennaio

16.00-20.00. Collettiva d’arte ‘Sei personaggi in cerca d'Autore’ con le opere degli artisti: Luciana Russo, Diletta Recchi, Lolita Venturini, Agnese Larotella, Sheriban Shehu, Mineo (Sherry) Russo, Antonio Galante. galleria d'arte Bonbonniere in Corso Inglesi (tutti i giorni nel periodo pre-festivo e festività natalizie)

16.30/19.30. Video mapping e proiezioni luminose in Centro città + Filodiffusione in Via Matteotti (fino al 6 gennaio)

21.00. ‘J.S. Bach, rigoroso contrappunto e diversità formale’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con Ettore Pellegrino al violino e con Fabio Marincola al flauto (gratuito). Chiesa Santa Maria degli Angeli in Piazza Colombo (info)

IMPERIA



10.00-17.00. Mostra personale di Pietro Visino. Galleria ‘Il Rondò’ in piazza Dante, fino al 21 dicembre (h 10/12-15/17)

15.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in calata Anselmi (fino al 9 gennaio)

15.30. Luna Park di Natale in Calata Anselmi fino al 23 gennaio 2022

VENTIMIGLIA

10.00. Villaggio di Natale nella nuova isola pedonale di via Aprosio

15.00. Animazione per i più piccoli presso il Villaggio Natalizio, fino al 17 dicembre

15.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 16 gennaio (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)



15.00-18.00. Nel 700° anniversario di Dante Alighieri, conferenza del Prof. Davide Barella dal titolo ‘Dante d Ventimiglia. Grimaldi, i vecchi ed i nuovi mostri, dalla commedia alla modernità’. Salone S. Agostino, Piazza Bassi 1, ingresso libero



17.00. ‘Tratta e sfruttamento nell'Italia di oggi’: incontro con la giornalista e scrittrice Anna Pozzi, specializzata sulle tematiche della tratta, e Blessing Okoedion, giovane donna nigeriana liberatasi dalla schiavitù, coautrici del libro ‘Il Coraggio della Libertà’. A cura di AIFO Imperia e Scuola di Pace. Chiostro di Sant'Agostino, ingresso gratuito, necessario green pass

17.00. ‘Strena de Deinà’: incontro tra le Associazioni cittadine e l'Amministrazione comunale per il tradizionale scambio di auguri a cura della Cumpagnia d'i Ventemigliusi. Sala Consigliare del Palazzo Comunale

BORDIGHERA

10.00-12.00. Presepe Madonna dei Fiori in Via Arca di Noè 27 (giovedì h 10/12 e venerdì h 15/17.30), info 0184 843120

16.00-19.00. ‘Silenzio ombre luci’: inaugurazione mostra fotografica di Sandro Libra con presentazione del libro fotografico ‘Silenzio ombre luci’ di Sandro Libra, ispirato alle opere di Francesco Biamonti. Sala Rossa del Palazzo del Parco, fino al 9 gennaio (dal mercoledì alla domenica), ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

17.00-19.00. Mostra ‘Viaggio che non finisce’: immagini, scritti e pubblicazioni di Luciano De Giovanni in ricordo del poeta a vent'anni dalla morte. Sede dell'UCD e dell'ANPI in via Al Mercato 8, fino al 6 gennaio

TAGGIA

9.00. Città dei Presepi: la Natività di Gesù per le vie del centro storico a cura dei Rioni Tabiesi e delle attività commerciali. Centro storico, fino al 9 gennaio

DIANO MARINA



16.00-19.00. ‘Intimate collection’: mostra personale di ‘Aqua Aura’ curata della Civiero Art Gallery. Sala ‘R. Falchi’ Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (da martedì a sabato, domenica e festivi su appuntamento), fino all’8 gennaio

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

BADALUCCO

10.00. ‘UpArte Natale 6’: vernissage mostra d'arte e artigianato di pittura, scultura, artigianato, laboratori, incontri musicali culturali. UpArte Badalucco Art Gallery, Piazza Duomo, fino al 24 dicembre, info e prenotazioni a 348 7478477

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio in cima al paese (fino al tre febbraio, giorno della Festa Patronale di San Biagio)



FRANCIA

CANNES



10.00. Natale a Cannes dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Luoghi vari (il programma a questo link)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00-17.30. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30, dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

11.00-22.30. ‘Noël au Canada’: Villaggio di Natale con animazioni (da domenica a giovedì 11/22.30. venerdì, sabato 11/23, 24 dicembre 11/20.30, 31 dicembre 11/22). Port Hercule fino al 2 gennaio, info +377 93 150603 (i dettagli a questo link)

14.00 & 19.30. Per Monaco Dance Forum, ‘Ce que le jour doit à la nuit’: rappresentazioni coreografiche di Hervé Koubi della Compagnia dei Balletti di Monte-Carlo. Grimaldi Forum Monaco - Salle Prince Pierre (più info)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

20.30. ‘Non sarei arrivata lì se...’: spettacolo teatrale di Annick Cojean con Julie Gayet e Judith Henry. Théâtre Princesse Grace (più info)

20.30. ‘Romeo e Giulietta’ di William Shakespeare con Xavier Berlioz, Jean-Baptiste des Boscs (violoncello), Claire Faurot (fisarmonica), Manon Montel, Léo Paget e Thomas Willaime. Théâtre des Muses (più info)

NICE



11.00. Natale a Nizza dal 3 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (la programmazione completa a questo link)





VENERDI’ 17 DICEMBRE

SANREMO

10.00-18.00. ‘Racconti fotografici in chiave contemporanea’: esposizione fotografica dell'artista Loredana Macaluso, dal titolo ‘Passepartout’ a cura di Attilio Carnevale. Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond, fino al 19 dicembre (h 10/12.30-15.30/18)

12.30. Dragon Winter Series (competizione velica): partenza regata. Specchio acqueo antistante la città, fino al 19 dicembre (più info)

15.30. Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria): giostre in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) dalle 15.30 alle 19.30; prefestivi e festivi anche la sera, fino al 16 gennaio

16.00. ‘L’attualità di Dante dopo 700 anni’: presentazione del libro ‘Scritti danteschi’ di Marco Innocenti (ed. Lo Studiolo). Intervengono con l’autore Lucinda Buja e Fabio Barricalla. Museo civico a Palazzo Nota, ingresso libero con green pass e mascherina

16.00-20.00. Collettiva d’arte ‘Sei personaggi in cerca d'Autore’ con le opere degli artisti: Luciana Russo, Diletta Recchi, Lolita Venturini, Agnese Larotella, Sheriban Shehu, Mineo (Sherry) Russo, Antonio Galante. galleria d'arte Bonbonniere in Corso Inglesi (tutti i giorni nel periodo pre-festivo e festività natalizie)

16.30/19.30. Video mapping e proiezioni luminose in Centro città + Filodiffusione in Via Matteotti (fino al 6 gennaio)

19.00. Presentazione del libro ‘Donne, Medici e Speziali’ di Fulvia Natta e Claudio Tabasso. Spazio de La Ciotola, in Via Santo Stefano 4 nel centro storico, ingresso libero con green pass, prenotazioni allo 0184 507609

21.00. ‘Jazz e Dintorni - parte seconda’: concerto benefico dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretto dal M° Giancarlo De Lorenzo con la voce di Clarissa Vichi al pianoforte. Evento a favore dell’Anffas di Sanremo (15 euro). Teatro Centrale (prenotazioni QUI)

IMPERIA

10.00-17.00. Mostra personale di Pietro Visino. Galleria ‘Il Rondò’ in piazza Dante, fino al 21 dicembre (h 10/12-15/17)

15.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in calata Anselmi (fino al 9 gennaio)

15.30. Luna Park di Natale in Calata Anselmi fino al 23 gennaio 2022



16.00-22.00. Mercatini natalizi in Calata Cuneo e banchina Aicardi, fino al 19 dicembre

VENTIMIGLIA

10.00. Villaggio di Natale nella nuova isola pedonale di via Aprosio

15.00. Animazione per i più piccoli presso il Villaggio Natalizio

15.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 16 gennaio (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

VALLECROSIA

15.00. Intrattenimenti vari nel ‘Villaggio di Natale’ a cura dell’Associazione il Borgo Antico. Solettone sud di Via Colombo

17.30. Presentazione libro ‘Lettere dal fronte: la guerra di Dino lettera per lettera’ del dr PhD Enrico Maria Ferrero, docente Università di Torino + inaugurazione mostra fotografica e documentale sulla II Guerra Mondiale vista da un artigliere italiano poi deportato in Germania (aperta fino al 22 dicembre), a cura dell’Associazione Il Ponte. Sala polivalente comunale



BORDIGHERA

10.00-19.00. ‘La Via dei Presepi’, a cura dell’Associazione A Pria Preziusa: presepi allestiti nell’atrio dell’ex Comune e nella Parrocchia di S. Maria Maddalena - Oratorio di S. Bartolomeo ed il Diorama della Città di Bordighera presso la Società Mutuo Soccorso Pescatori. Centro storico, fino al 9 gennaio (h 10.30/12.30-16/19), info 339 8131863

15.00-17.30. Presepe Madonna dei Fiori in Via Arca di Noè 27 (giovedì h 10/12 e venerdì h 15/17.30), info 0184 843120

15.00-18.00. 22ª edizione del Presepe sotto le stelle a cura dell’Associazione Culturale Voci e Note. Oratorio SS. Annunziata di Borghetto San Nicolò, visitabile nel fine settimana fino al 9 gennaio (premiazione domenica 9 gennaio alle ore 15)

16.00-19.00. ‘Silenzio ombre luci’: inaugurazione mostra fotografica di Sandro Libra con presentazione del libro fotografico ‘Silenzio ombre luci’ di Sandro Libra, ispirato alle opere di Francesco Biamonti. Sala Rossa del Palazzo del Parco, fino al 9 gennaio (dal mercoledì alla domenica), ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

17.00-19.00. Mostra ‘Viaggio che non finisce’: immagini, scritti e pubblicazioni di Luciano De Giovanni in ricordo del poeta a vent'anni dalla morte. Sede dell'UCD e dell'ANPI in via Al Mercato 8, fino al 6 gennaio



20.45. Saggio di danza dell’Associazione Revolution Dance. Teatro del Palazzo del Parco (a pagamento con prenotazione obbligatoria), info 333 2665811

TAGGIA

9.00. Città dei Presepi: la Natività di Gesù per le vie del centro storico a cura dei Rioni Tabiesi e delle attività commerciali. Centro storico, fino al 9 gennaio

DIANO MARINA



16.00-19.00. ‘Intimate collection’: mostra personale di ‘Aqua Aura’ curata della Civiero Art Gallery. Sala ‘R. Falchi’ Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (da martedì a sabato, domenica e festivi su appuntamento), fino all’8 gennaio



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

BADALUCCO

10.00. ‘UpArte Natale 6’: vernissage mostra d'arte e artigianato di pittura, scultura, artigianato, laboratori, incontri musicali culturali. UpArte Badalucco Art Gallery, Piazza Duomo, fino al 24 dicembre, info e prenotazioni a 348 7478477

DIANO ARENTINO

21.00. Concerto a tema natalizio e non solo del Coro Monte Saccarello diretto da Gian Paolo Nichele. Chiesa Parrocchiale della frazione Diano Borello

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio in cima al paese (fino al tre febbraio, giorno della Festa Patronale di San Biagio)



FRANCIA

CANNES

10.00. Natale a Cannes dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Luoghi vari (il programma a questo link)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

11.00-23.00. ‘Noël au Canada’: Villaggio di Natale con animazioni (da domenica a giovedì 11/22.30. venerdì, sabato 11/23, 24 dicembre 11/20.30, 31 dicembre 11/22). Port Hercule fino al 2 gennaio, info +377 93 150603 (i dettagli a questo link)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

19.30. Per Monaco Dance Forum, ‘Ce que le jour doit à la nuit’: rappresentazioni coreografiche di Hervé Koubi della Compagnia dei Balletti di Monte-Carlo. Grimaldi Forum Monaco - Salle Prince Pierre (più info)



20.30. ‘Romeo e Giulietta’ di William Shakespeare con Xavier Berlioz, Jean-Baptiste des Boscs (violoncello), Claire Faurot (fisarmonica), Manon Montel, Léo Paget e Thomas Willaime. Théâtre des Muses (più info)

NICE

11.00. Natale a Nizza dal 3 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (la programmazione completa a questo link)

20.30. ‘Rock'n Roll Attitude - A Johnny Hallyday Story’: spettacolo dedicato alla storia musicale dell'icona del rock in Francia. Laure Ecard Room, bd Saint-Roch 50, info +33 (0) 4 89 043086

20.30. Concerto di Natale del Coro dell'Opéra Nice Côte d'Azur. Direzione musicale Giulio Magnanini. Chiesa di Saint-Francois de Paule, rue Saint-François de Paule 9





SABATO 18 DICEMBRE

SANREMO

10.00-18.00. ‘Racconti fotografici in chiave contemporanea’: esposizione fotografica dell'artista Loredana Macaluso, dal titolo ‘Passepartout’ a cura di Attilio Carnevale. Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond, fino al 19 dicembre (h 10/12.30-15.30/18)

12.30. Dragon Winter Series (competizione velica): partenza regata. Specchio acqueo antistante la città, fino al 19 dicembre (più info)

15.30. Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria): giostre in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) dalle 15.30 alle 19.30; prefestivi e festivi anche la sera, fino al 16 gennaio

16.00-20.00. Collettiva d’arte ‘Sei personaggi in cerca d'Autore’ con le opere degli artisti: Luciana Russo, Diletta Recchi, Lolita Venturini, Agnese Larotella, Sheriban Shehu, Mineo (Sherry) Russo, Antonio Galante. galleria d'arte Bonbonniere in Corso Inglesi (tutti i giorni nel periodo pre-festivo e festività natalizie)

16.30/19.30. Video mapping e proiezioni luminose in Centro città + Filodiffusione in Via Matteotti (fino al 6 gennaio)

17.00. Parata musicale del Corpo Bandistico Città di Sanremo. Vie e piazze del centro

21.00. Concerto Natalizio Coro ‘Coccole Armoniche’ a cura di ‘Studio Sanremo Musica 2000’. Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond



IMPERIA

10.00-17.00. Mostra personale di Pietro Visino. Galleria ‘Il Rondò’ in piazza Dante, fino al 21 dicembre (h 10/12-15/17)

15.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in calata Anselmi (fino al 9 gennaio)

15.30. Luna Park di Natale in Calata Anselmi fino al 23 gennaio 2022

16.00-22.00. Mercatini natalizi in Calata Cuneo e banchina Aicardi, fino al 19 dicembre

VENTIMIGLIA

10.00. Villaggio di Natale nella nuova isola pedonale di via Aprosio

10.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 16 gennaio (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

15.00. Concerto di canti natalizi del Coro Polifonico Città di Ventimiglia + divertimento per i più piccoli con il tiro con la balestra. Isola Pedonale di Via Aprosio

15.00. Spettacolo teatrale itinerante per bambini ‘Il paese da… favola’. Isola Pedonale di Via Aprosio

VALLECROSIA



15.00. Intrattenimenti vari nel ‘Villaggio di Natale’ a cura dell’Associazione il Borgo Antico. Solettone sud di Via Colombo

17.30. Presentazione libro ‘L’immagine ritrovata’, a cura del Prof. Giorgio Caudano. Sala polivalente comunale

BORDIGHERA

10.00-19.00. ‘La Via dei Presepi’, a cura dell’Associazione A Pria Preziusa: presepi allestiti nell’atrio dell’ex Comune e nella Parrocchia di S. Maria Maddalena - Oratorio di S. Bartolomeo ed il Diorama della Città di Bordighera presso la Società Mutuo Soccorso Pescatori. Centro storico, fino al 9 gennaio (h 10.30/12.30-16/19), info 339 8131863

15.00-18.00. 22ª edizione del Presepe sotto le stelle a cura dell’Associazione Culturale Voci e Note. Oratorio SS. Annunziata di Borghetto San Nicolò, visitabile nel fine settimana fino al 9 gennaio (premiazione domenica 9 gennaio alle ore 15)

16.00-19.00. ‘Silenzio ombre luci’: inaugurazione mostra fotografica di Sandro Libra con presentazione del libro fotografico ‘Silenzio ombre luci’ di Sandro Libra, ispirato alle opere di Francesco Biamonti. Sala Rossa del Palazzo del Parco, fino al 9 gennaio (dal mercoledì alla domenica), ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

17.00-19.00. Mostra ‘Viaggio che non finisce’: immagini, scritti e pubblicazioni di Luciano De Giovanni in ricordo del poeta a vent'anni dalla morte. Sede dell'UCD e dell'ANPI in via Al Mercato 8, fino al 6 gennaio



17.00-20.00. ‘Melodie nelle vie’: intrattenimento musicale a cura dell’Associazione Fare Musica. Centro città e centro storico, info 328 7511694



TAGGIA ARMA

9.00. Città dei Presepi: la Natività di Gesù per le vie del centro storico a cura dei Rioni Tabiesi e delle attività commerciali. Centro storico, fino al 9 gennaio

21.00 & 21.40. Concerto di Natale ‘Magnificat’beseguito dal Maestro Organista Giorgio Revelli. Alle ore 21 presso I'Oratorio della Santissima Trinita e alle ore 21.40 presso I'Oratorio dei Santi Sebastiano e Fabiano

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Per la rassegna ‘Jazz all’Albero’, concerto dell’’Ottimo Minimo Ouartet’ con Giampaolo Casati (tromba) Andrea De Martini (Sax), Dino Cerruti (Contrabasso), Alessio Fiorese (batteria). Sala Teatro Samuel Beckett, via Vignasse 1 (biglietti acquistabili on line a 12 euro QUI), obbligatorio il Green Pass e mascherina

DIANO MARINA



15.00-19.00. ‘...Natale con Noi’: gli auguri della Famia Dianese e del Comitato Locale della Croce Rossa. Piazza Martiri della Libertà

16.00-19.00. ‘Intimate collection’: mostra personale di ‘Aqua Aura’ curata della Civiero Art Gallery. Sala ‘R. Falchi’ Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (da martedì a sabato, domenica e festivi su appuntamento), fino all’8 gennaio

CERVO



9.00. Mostra-concorso di presepi ‘Seguendo la stella’ nel borgo, tra le vie e al Castello dei Clavesana (vetrine, balconi, piccole nicchie, davanti alla porte, dentro i vasi di fiori, sulle grondaie, sui davanzali) con le opere realizzate dai cittadini (proclamazione del vincitore giovedì 6 gennaio)



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

BADALUCCO

10.00. ‘UpArte Natale 6’: vernissage mostra d'arte e artigianato di pittura, scultura, artigianato, laboratori, incontri musicali culturali. UpArte Badalucco Art Gallery, Piazza Duomo, fino al 24 dicembre, info e prenotazioni a 348 7478477

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio in cima al paese (fino al tre febbraio, giorno della Festa Patronale di San Biagio)



FRANCIA

CANNES



10.00. Natale a Cannes dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Luoghi vari (il programma a questo link)

MENTON



9.00-19.30. Natale a Mentone dal 4 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (il programma nel dettaglio a questo link)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

11.00-23.00. ‘Noël au Canada’: Villaggio di Natale con animazioni (da domenica a giovedì 11/22.30. venerdì, sabato 11/23, 24 dicembre 11/20.30, 31 dicembre 11/22). Port Hercule fino al 2 gennaio, info +377 93 150603 (i dettagli a questo link)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

19.30. Per Monaco Dance Forum, ‘La Danse du Soleil’: rappresentazioni coreografiche di Geneva Camerata della Compagnia dei Balletti di Monte-Carlo. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)

NICE

11.00. Natale a Nizza dal 3 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (la programmazione completa a questo link)



16.00. Concerto di Natale del Coro dell'Opéra Nice Côte d'Azur. Direzione musicale Giulio Magnanini. Chiesa di Saint-Francois de Paule, rue Saint-François de Paule 9



DOMENICA 19 DICEMBRE

SANREMO

8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Cosio d’Arroscia al Forte Montescio accompagnati dalla guida Luca Patelli. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 347 6006939 (più info)

9.00. ‘Babbo Natale corre a Poggio’: quinta edizione della corsa e Family Run non competitiva - 1° Trofeo Franco Moraglia di 7 Km e 6 Km lungo i sentieri e i carrugi tipici del paese. Ritrovo al parco polivalente di Poggio con partenza alle ore 10.30 (più info)

10.00-18.00. ‘Racconti fotografici in chiave contemporanea’: ultimo giorno dell’esposizione fotografica dell'artista Loredana Macaluso, dal titolo ‘Passepartout’ a cura di Attilio Carnevale. Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond (h 10/12.30-15.30/18)

10.00-18.00. ‘Sulla via dei Re Magi’: esposizione di ‘Immagini Natalizie e Presepi Artigianali’ in Piazza San Sebastiano e disposti lungo via Costa della Frazione di Coldirodi

12.30. Dragon Winter Series (competizione velica): partenza regata. Specchio acqueo antistante la città (più info)



14.00. Per ‘Natale alla Pigna’, ‘Pace maker nel centro storico di Sanremo’: giochi di ruolo nei vicoli e nelle piazze della Pigna (più info)

15.30. Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria): giostre in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) dalle 15.30 alle 19.30; prefestivi e festivi anche la sera, fino al 16 gennaio

16.00. Per il Festival Lirico della Riviera dei Fiori, concerto della Giovane Orchestra Note Libere con il soprano Chiara Falchi. In programma Fantasie d’Opera. Oratorio Santa Brigida nel centro storico, ingresso gratuito con posti a sedere non numerati, prenotazioni al 371 5807035 (più info)

16.00-20.00. Collettiva d’arte ‘Sei personaggi in cerca d'Autore’ con le opere degli artisti: Luciana Russo, Diletta Recchi, Lolita Venturini, Agnese Larotella, Sheriban Shehu, Mineo (Sherry) Russo, Antonio Galante. Galleria d'arte Bonbonniere in Corso Inglesi (tutti i giorni nel periodo pre-festivo e festività natalizie)

16.30/19.30. Video mapping e proiezioni luminose in Centro città + Filodiffusione in Via Matteotti (fino al 6 gennaio)

16.30. Spettacolo per bambini ‘Christmas Show’ a cura del Teatro dei mille colori in Piazza Colombo

20.30. Tradizionale cena di auguri prenatalizi a base di cappon magro e altre pietanze preparate dagli chef stellati ‘Paolo e Barbara’. Ristorante Biribissi del Casinò, info e prenotazioni 0184 531653

IMPERIA



9.00. ‘Selvaggia Valle Prino’: escursione tra Mulattiere e boschi da riscoprire accompagnati dalla guida AIGAE Marina Caramellino. Ritrovo al parcheggio autostrada Imperia Ovest (Prino), info 337 1066940 (più info)

10.00-17.00. Mostra personale di Pietro Visino. Galleria ‘Il Rondò’ in piazza Dante, fino al 21 dicembre (h 10/12-15/17)



15.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in calata Anselmi (fino al 9 gennaio)

15.30. Luna Park di Natale in Calata Anselmi fino al 23 gennaio 2022

16.00-22.00. Mercatini natalizi in Calata Cuneo e banchina Aicardi, fino al 19 dicembre



16.30. ‘Natale a Borgo Fondura’: pomeriggio con Babbo Natale che racconta fiabe e leggende nella sua casa addobbata con l’albero di Natale e tante luci colorate. Alle 17.45, Concerto Gospel ‘Christmas Gift’ + distribuzione di panettone, cioccolata calda e Vin Brulè. campo della Parrocchia di San Giuseppe

VENTIMIGLIA



10.00. Villaggio di Natale nella nuova isola pedonale di via Aprosio

10.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 16 gennaio (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

16.00. Concerto di musiche natalizie dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia all’interno del villaggio di Natale in via Aprosio

VALLECROSIA

10.00-17.00. Auguri e strenna natalizia ai nuclei familiari con un ultrasettantenne residente a cura Associazione Il Borgo Antico. Area Pista pattinaggio e Sala polivalente comunale (h 10/12-14.30/17)

BORDIGHERA

10.00-18.00. ‘BordiChristmas 2021’ (11ª edizione): giornata dedicata allo shopping natalizio, ricca di eventi rivolti ai bambini e agli adulti con spettacoli di animazione e giocoleria, cori gospel, prelibatezze delle feste. A cura di Confcommercio. Isola pedonale nel Centro cittadino, info 335 5390184

10.00-19.00. ‘La Via dei Presepi’, a cura dell’Associazione A Pria Preziusa: presepi allestiti nell’atrio dell’ex Comune e nella Parrocchia di S. Maria Maddalena - Oratorio di S. Bartolomeo ed il Diorama della Città di Bordighera presso la Società Mutuo Soccorso Pescatori. Centro storico, fino al 9 gennaio (h 10.30/12.30-16/19), info 339 8131863

15.00-18.00. 22ª edizione del Presepe sotto le stelle a cura dell’Associazione Culturale Voci e Note. Oratorio SS. Annunziata di Borghetto San Nicolò, visitabile nel fine settimana fino al 9 gennaio (premiazione domenica 9 gennaio alle ore 15)

16.00-19.00. ‘Silenzio ombre luci’: inaugurazione mostra fotografica di Sandro Libra con presentazione del libro fotografico ‘Silenzio ombre luci’ di Sandro Libra, ispirato alle opere di Francesco Biamonti. Sala Rossa del Palazzo del Parco, fino al 9 gennaio (dal mercoledì alla domenica), ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

16.00. ‘Babbo, mi porti un Sogno?’: spettacolo di teatro itinerante a cura do Officina Solventi. Città alta (offerta libera)



17.00-19.00. Mostra ‘Viaggio che non finisce’: immagini, scritti e pubblicazioni di Luciano De Giovanni in ricordo del poeta a vent'anni dalla morte. Sede dell'UCD e dell'ANPI in via Al Mercato 8, fino al 6 gennaio

21.15. ‘Tempo di Svalutation’: tribute show a Celentano capitanato da Enrico Gallo, performer ed imitatore di Adriano Celentano. Kursaal Club sul Lungomare, info e prenotazioni 380 7506767

TAGGIA

8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Cosio d’Arroscia al Forte Montescio accompagnati dalla guida Luca Patelli. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 347 6006939 (più info)

9.00. Città dei Presepi: la Natività di Gesù per le vie del centro storico a cura dei Rioni Tabiesi e delle attività commerciali. Centro storico, fino al 9 gennaio

9.00-18.00. Tradizionale mercato con animazione itinerante a tema natalizio a cura delle Associazioni di categoria degli operatori del settore. Vie del centro di Arma

9.00-20.00. ‘Shopping di Natale’: fiera promozionale a cura del Centro integrato di Via ‘II Piano’ con idee regalo e animazione per i bambini. Via Queirolo

10.00-18.30. ‘Di libro in libro’: rassegna letteraria a cura di Antea Edizioni. Festival del libro con argomenti di storia locale e con autori del Comune di Taggia. Villa Boselli (h 10/12.30-15/18.30)



21.00. Per ‘Top Voice-Sanremo 2021’, ‘The Final’: serata finale del concorso canoro riservato a dilettanti e amatori organizzato alla Dany Animation. ‘Tre Gi’ di Arma di Taggia, info al 333 4920065

CERVO



9.00. Mostra-concorso di presepi ‘Seguendo la stella’ nel borgo, tra le vie e al Castello dei Clavesana (vetrine, balconi, piccole nicchie, davanti alla porte, dentro i vasi di fiori, sulle grondaie, sui davanzali) con le opere realizzate dai cittadini (proclamazione del vincitore giovedì 6 gennaio)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

BADALUCCO

10.00. ‘UpArte Natale 6’: vernissage mostra d'arte e artigianato di pittura, scultura, artigianato, laboratori, incontri musicali culturali. UpArte Badalucco Art Gallery, Piazza Duomo, fino al 24 dicembre, info e prenotazioni a 348 7478477

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio in cima al paese (fino al tre febbraio, giorno della Festa Patronale di San Biagio)



REZZO

17.00. Santa Messa animata dal coro Monte Saccarello. Al termine, consegna alle famiglie presenti della ‚Luce diBetlemme‘. Chiesa di San Martino

18.00. Inaugurazione della ristrutturata Sala degli Anziani. Palazzo Comunale

18.30. Concerto di Natale del Coro Alpino Monte Saccarello e scambio degli auguri. Sala Consiliare

FRANCIA

CANNES



10.00. Natale a Cannes dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Luoghi vari (il programma a questo link)

MENTON



9.00-19.30. Natale a Mentone dal 4 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (il programma nel dettaglio a questo link)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00. Per Monaco Dance Forum, proiezione del film ‘Les Enfants d’Isadora’ di Damien Manivel con Agathe Bonitzer, Manon Carpentier, Marika Rizzi, Elsa Wolliaston, a cura della Compagnia dei Balletti di Monte-Carlo. Grimaldi Forum Monaco - Salle Camille Blanc (più info)

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

11.00-22.30. ‘Noël au Canada’: Villaggio di Natale con animazioni (da domenica a giovedì 11/22.30. venerdì, sabato 11/23, 24 dicembre 11/20.30, 31 dicembre 11/22). Port Hercule fino al 2 gennaio, info +377 93 150603 (i dettagli a questo link)

15.00. Per Monaco Dance Forum, ‘La Danse du Soleil’: rappresentazioni coreografiche di Geneva Camerata della Compagnia dei Balletti di Monte-Carlo. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03



16.00. Concerto sinfonico diretto da Peter Szüts & Pierre Debat con Olivier Vernet, organo, Les Petits Chanteurs de Monaco e i Musicisti dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. In programma: Bach, Mozart, Charpentier, Wade, Franck. Cattedrale di Monaco (più info)

16.30. ‘Romeo e Giulietta’ di William Shakespeare con Xavier Berlioz, Jean-Baptiste des Boscs (violoncello), Claire Faurot (fisarmonica), Manon Montel, Léo Paget e Thomas Willaime. Théâtre des Muses (più info)



NICE

11.00. Natale a Nizza dal 3 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (la programmazione completa a questo link)





