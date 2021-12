Arma di Taggia: sabato 18 dicembre al Pet Store raccolta cibo per i gatti randagi

Sabato 18 dicembre per tutto il giorno al Pet Store di Arma di Taggia (IM), all’interno del parco commerciale Conad ci sarà un raccolta cibo per i gatti e gattini randagi. In collaborazione con la Lega del Gattino di Sanremo. Quest’anno noi volontarie abbiamo visto tanto dolore e tanta fame perché i gatti abbandonati ed i randagi sono sempre di più. Molti non riescono a sopravvivere ma con il nostro impegno quotidiano tanti mici vengono salvati, curati ed adottati.

AIUTATECI AD AIUTARLI