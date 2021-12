Pallacanestro: campionati Gold e Silver, il Ventimiglia Basket soddisfatto "Arrivano i risultati"

Il margine per crescere è importante ed ampio ma il team di allenatori ed istruttori è sicuro e certo che il lavoro pagherà. - spiegano dal Ventimiglia Basket - Unica nota quest'anno è stata la rinuncia alla prima squadra per questioni legate ancora alla pandemia in corso. Ma la mente è proiettata anche ad un'iscrizione futura della prima squadra ad un campionato senior. Per chi volesse avvicinarsi al nostro splendido mondo della palla a spicchi ci trova tutti i pomeriggi dopo scuola per info alla palestra Gil di Ventimiglia".