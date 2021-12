La Blue Ponente Basket si aggiudica la trasferta a Sestri Ponente vincendo col punteggio di 79-59

Pallacanestro Sestri-Blue Ponente Basket 59-79 (17-29, 12-14, 15-12, 15-24)

Blue Ponente: Lo Piccolo A. 27, Sodano S. 19, Nattero P. 18, Garibbo T. 8, Andreini (cap) L. 3, Berriolo M. 2, Dal Piaz P. 2, Ognibene F., Pirosu M. - All.re Scilletta A.

Sestri Ponente: Colangelo (cap) A. 16, Ravera F. 10, Giannattasio G. 9, Vartuca M. 8, Anastasio A. 9, Curigliano E. 4, Lombardo D. 3, Bruni S., Marini D., Rebora M. - All.re Razzetti F.

Dopo le ultime due convincenti prestazioni arriva in trasferta a Sestri Ponente la prima vittoria della Blue Ponente nel campionato ligure di promozione maschile.

Già le partite casalinghe con i Varazze Renegades e Pegli avevano mostrato segnali di crescita, anche se entrambe concluse con referto giallo. Nella prima, condotta interamente dal Varazze, i ragazzi dianesi non riuscivano a finalizzare la fulminante rimonta che nel quarto quarto li aveva riportati in parità. Nella seconda, condotta sempre in vantaggio con punte di +20, l'inseperienza e la stanchezza avevano chiesto il conto col rientro e la vittoria finale dei pegliesi. Questa volta, invece, gestione perfetta: giochi in attacco svolti con continuità e, soprattutto, difesa attenta e decisa per tutti i 40 minuti, e i Blue portano a casa referto rosa e una prestazione convincente.

"Siamo molto contenti per i ragazzi - dicono i responsabili della Blue Ponente - meritavano di raccogliere questa prima soddisfazione per l'impegno che mettono in allenamento. Nelle prime prove non potevamo pretendere di più da un gruppo nato appena un paio di settimane prima dell'inizio del campionato e inizialmente incompleto nel roster. Ora siamo forse arrivati al punto di partenza che cercavamo per definire l'identità della squadra. Dopo la pausa natalizia ci aspetta l'ultima partita del girone di andata e poi avremo i giorni di ritorno e orologio per dimostrare a noi stessi e ai nostri sostenitori quello che effettivamente possiamo valere.". "Si gioca per dare il meglio e vincere ma la soddisfazione più grande è vedere un gruppo ragazzi appassionati di diversa provenienza".

"C'è chi ha iniziato qui a Diano ed è tornato dopo esperienze a livelli superiori, c'è chi è tornato dopo aver giocato in altre squadre locali, c'è chi è cresciuto in società vicine con le quali abbiamo collaborato negli anni scorsi, c'è chi ha giocato a minibasket e/o nelle giovanili e oggi vuole riavvicinarsi al campo, c'è chi proviene da altri sport e c'è chi si è trasferito qui da fuori zona. Ma soprattutto, messi tutti insieme, c'è un bel gruppo di amici che si divertono e che condividono la passione per la palla a spicchi. E' bello essere diventati un punto di riferimento per chi vuole giocare a pallacanestro." concludono i responsabili della società del golfo. "Le due soddisfazioni più grandi? Una è aver portato per la prima volta una squadra maschile senior a Diano Marina, l'altra è aver ricevuto telefonate e messaggi dei ragazzi che hanno voluto man mano aggiungersi al gruppo iniziale. Una menzione ed un ringraziamento vanno al capitano Gigi Andreini, che ha voluto fortemente questa squadra.".

"Sono molto contento di poter seguire questo bel gruppo di ragazzi e sono soddisfatto dell'impegno e dei progressi che vedo allenamento dopo allenamento" dice il coach Arturo Scilletta. "Sono convinto che, continuando così, non potremo che continuare a migliorare" conclude il coach.