Piccoli atleti del Judo Club Vallecrosia al ‘31° Randory Day’ al Palazzetto dello Sport di Arenzano

Ripresa dell'attività agonistica a livello giovanile per il Judo Club Vallecrosia. Si è svolto sabato 11 dicembre il ‘31° Randory Day’ organizzato dall'associazione centro Sportivo Marassi judo del M° Valastro, al Palazzetto dello Sport di Arenzano di Genova.

"II sodalizio sportivo vallecrosino si e presentato con una compagine di piccoli atleti, alcuni dei quali alla loro prima esperienza agonistica. Nessuno ha tradito le aspettative: la voglia di mettersi in gioco li ha spronati in modo positivo rendendo le loro prestazioni eccellenti. Soddisfazione per il M° Monaco che si dichiara appagato dalla serietà, dall'impegno e dai risultati ottenuti dai suoi piccoli samurai".