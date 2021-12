Calcio: Imperia e Sanremese anticipano al sabato il 17° turno di campionato

Come tante altre squadre, anche Sanremese ed Imperia anticiperanno le rispettive partite del 17° turno a sabato 18 dicembre.

Le formazioni avranno così un giorno in più a disposizione per preparare la giornata infrasettimanale che anticipa il Natale e porterà alla pausa.

Terzo derby ligure di fila (considerando il rinvio del match di Bra) per la Sanremese che fa visita al Sestri Levante, allo stadio 'Sivori' . Dagli altoparlanti del 'Comunale' nel match interno contro Ligorna, lo speaker aveva già preannunciato l'anticipo della partita a sabato 18 dicembre, ore 15:00.

Dopo la vittoria in trasferta in Brianza, l'Imperia torna al 'Ciccione' e ospiterà il tosto Pont Donnaz Hone Arnad Evancon (PDHAE). Anche la sfida tra neroazzurri e valligiani verrà anticipata a sabato 18 dicembre, con fischio d'inizio alle ore 15:00.