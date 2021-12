Coronavirus, Giovanni Toti: “Oltre 3400 prenotazioni in fascia 5-11 anni. 13.800 dosi somministrate nelle ultime 24 ore”

“Sono oltre 3400 le prenotazioni per il vaccino nella fascia tra i 5 e gli 11 anni. Le vaccinazioni per questa fascia inizieranno giovedì 16 dicembre negli hub dedicati. Ogni hub vaccinale avrà ingressi e sale dedicate ai più piccoli, con la presenza dei pediatri di libera scelta che, con il coordinamento degli esperti dell’ospedale Gaslini, saranno a disposizione delle famiglie per qualsiasi necessità. Ad accogliere i più piccoli ci sarà Capitan Vaccino, che darà il benvenuto nelle sale dedicate per renderle più a misura di bambino. Dopo la somministrazione saranno consegnati alcuni trasferelli, che raffigurano il personaggio del fumetto e rappresentano il 'diploma del coraggio'”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, che fa il punto sulla situazione coronavirus e vaccini nella nostra regione.

Sempre giovedì 16, alle 17.30, per informare le famiglie e fornire tutti gli strumenti necessari per decidere in modo consapevole in merito alla vaccinazione dei bambini, dall’Aula Magna dell’ospedale Gaslini verrà realizzata un'iniziativa, trasmessa in diretta da tutti i media della nostra regione anche attraverso i diversi canali social oltre che sulla pagina Facebook di Regione Liguria, con gli esperti dell'Istituto pediatrico, dell'Ordine dei medici e i pediatri di libera scelta che avranno il compito di rispondere alle domande dei genitori e dei familiari dei bambini under 12 in relazione alla vaccinazione anti Covid.

“Per quanto riguarda le terze dosi abbiamo toccato oggi quota 477.798 prenotazioni complessive – aggiunge Toti - In un momento in cui la circolazione del virus ha raggiunto livelli importanti, in Liguria la campagna vaccinale prosegue: nelle ultime 24 ore sono state somministrate 13.844 dosi, e oggi abbiamo superato quota 300mila terze dosi somministrate in totale nella nostra regione”.

“In queste ultime settimane – conclude Toti – la campagna vaccinale ha acquisito nuovo slancio, di certo grazie all’introduzione di una misura come il Green pass rafforzato, ma anche della diffusione della consapevolezza dell’importanza dei vaccini per contrastare il Covid: nella giornata di ieri, 13 dicembre, sono state infatti 1.097 le prime dosi e 12.071 quelle booster somministrate. Esattamente un anno fa – precisa Toti – erano in totale 853 le persone ospedalizzate nella nostra regione, di cui 73 in terapia intensiva: oggi, proprio grazie ai vaccini, i ricoverati totali sono 323, di cui 27 in terapia intensiva. E 21 di questi, è necessario sottolinearlo, sono persone non vaccinate”.