Sport e Beneficenza, Niccolò De Paolo (Tribe JiuJitsu Imperia) presenta l'Open Mat del 18 dicembre. L'incasso verrà devoluto all'Associazione Ippocedro (video)

L' istruttore e fondatore della Tribe Jiu Jitsu di Imperia, Niccolò De Paolo, presenta l'Open Mat del prossimo sabato 18 dicembre:" Sarà un evento sportivo che radunerà i lottatori della zona, seguito da un terzo tempo aperto anche ad appassionati ed amici dell'associazione Ippocedro. Tutto accompagnato dalla musica di DJ Auger."

L'Open Mat prevede la lotta tra praticanti di Brazilian Jiu Jitsu, che si allenano solo sullo sparring specifico. Saluti iniziali alle ore 15 con combattimenti fino alle 17, prima del brindisi alle feste. L'ingresso sarà libero e sarà possibile devolvere la propria offerta all' Associazione Ippocedro che raccoglie fondi per la ricerca scientifica.

De Paolo è anche uno dei membri più attivi dell'associazione fondata da Luciano Calzia:" Non riusciremo ad organizzare il consueto torneo di calcio e quindi, alla ASD Infinity, abbiamo comunque pensato ad un evento per dare una mano alla Ippocedro che rimane viva e attiva. Sempre rispettando le norme previste per questo difficile periodo. L'Open Mat inoltre rientrerà nella preparazione per gli Europei di Roma del prossimo febbraio."