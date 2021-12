Auto Km 0: vantaggi, svantaggi e cose da sapere

Acquistare un’auto usata è senza dubbio il miglior modo per risparmiare, ma come ormai è risaputo comporta anche numerosi rischi. Un veicolo di seconda mano infatti potrebbe nascondere diverse insidie e capita spesso di accorgersene solo dopo qualche mese. Un’ottima alternativa alle auto nuove sono però oggi i veicoli a km 0, sempre più diffusi e decisamente interessanti per coloro che hanno un budget limitato ma che non vogliono correre troppi rischi. Scopriamo insieme di cosa si tratta, quali sono i vantaggi e gli eventuali svantaggi.

Auto km 0: cosa sono

Le auto a km 0 sono vetture già immatricolate dalla casa madre, solitamente per strategie di marketing o perché destinate ad esposizioni in salone. Per legge, questi veicoli per poter rientrare in tale definizione non devono aver percorso più di 100 km e si possono dunque considerare praticamente nuovi. Essendo però già immatricolati, il loro valore di mercato è inferiore rispetto a quelli nuovi e la convenienza è proprio questa: si possono acquistare ad un prezzo nettamente più vantaggioso.

Dove acquistare le auto a km 0

Al giorno d’oggi i veicoli a km 0 si possono acquistare in qualsiasi concessionaria e si trovano con grande facilità anche nei portali specializzati online. In molti ad esempio sono riusciti a trovare l'auto più conveniente su Miacar.it, scegliendo anche tra le tantissime opzioni di vetture a km 0 disponibili. Non è dunque per nulla complicato riuscire a rintracciare sul mercato dei veicoli di questo tipo e vale sicuramente la pena dare un’occhiata alle offerte presenti anche online, perché si possono concludere dei veri e propri affari.

Quali sono i vantaggi effettivi della auto a km 0

Acquistare un’auto a km 0 è senza dubbio conveniente, per diversi motivi. Vediamo però nel dettaglio quali sono gli effettivi vantaggi di tale soluzione.

Prezzo nettamente più conveniente

Il più grande vantaggio dell’acquistare un’auto a km 0 sta nel costo, che è decisamente più conveniente rispetto a quello dello stesso veicolo nuovo. Essendo infatti già immatricolate, queste vetture non possono essere vendute al prezzo di listino previsto dalla casa madre e lo sconto può arrivare fino al 25%. Naturalmente, un’auto a km 0 si paga di più in confronto ad un usato ma bisogna ricordare che si parla pur sempre di veicoli praticamente nuovi!

Meno rischi rispetto all’usato

Acquistare un’auto a km 0 è decisamente meno rischioso che optare per un veicolo di seconda mano, proprio perché si può paragonare al nuovo. Ha percorso al massimo 100 chilometri, il che significa che è stata utilizzata pochissimo e che dunque il pericolo di danni al motore o ad altri componenti è praticamente inesistente.

Quali svantaggi considerare

Di svantaggi, nell’acquisto di un’auto a km 0, non ce ne sono. Bisogna però considerare che a differenze dei veicoli nuovi questi hanno solitamente una garanzia più limitata, di soli 12 mesi, e che il loro valore è inferiore. Se dunque si volessero rivendere, sarebbero valutati diversamente rispetto ad un veicolo nuovo di zecca proprio per via del numero di immatricolazioni effettuate.