Coronavirus: crescono anche oggi i contagi in Liguria e provincia, l'imperiese conta anche quattro morti

Crescono anche oggi i nuovi contagi da Covid-19, sia in Liguria che nella nostra provincia, anche se scende leggermente il tasso di positività.

Sono infatti 612 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 5.616 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 16.200 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 9,17 pari al 10,89%.

Nella nostra provincia sono stati ben 160 i nuovi positivi, rispetto ai 94 del savonese, i 270 di Genova e i 72 di Spezia. Da evidenziare, purtroppo, un nuovo rialzo dei ricoverati mentre dobbiamo registrare 5 morti, dei quali 4 a Sanremo (tre uomini di 83, 88 e 99 anni e una donna di 91) oltre a un uomo di 94 anni a Genova.

Tamponi processati con test molecolare: 1.884.043 (+5.616)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.346.677 (+16.200)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 129.703 (+612)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 8.279 (+285)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.731 (+122)

Savona 1.547 (+59)

Genova 3.696 (+119)

La Spezia 962 (+7)

Residenti fuori regione o estero 110 (+3)

Altro o in fase di verifica 233 (+30)

Totale 8.279 (+285)

Ospedalizzati: 323 (-3) 27 (-) in terapia intensiva*

Asl 1 - 78 (+5); 5 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 71 (+4); 6 (-) in terapia intensiva

San Martino - 47 (-6); 6 (-) in terapia intensiva

Galliera - 58 (-8); 4 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 10 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 14 (+1); 1 (+1) in terapia intensiva

Asl 4 - 31 (-1); 2 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 14 (+1); 3 (-) in terapia intensiva

*21 non vaccinati, 6 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 6.602 (-95)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 116.923 (+322)

Deceduti: 4.501 (+5)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 949 (-107)

Asl 2 - 1.193 (+46)

Asl 3 - 2.023 (+97)

Asl 4 - 540 (+30)

Asl 5 - 477 (-84)

Totale 5.182 (-8)

Dati vaccinazioni 14/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.658.049

Somministrati: 2.628.475

Percentuale: 99%