Coronavirus: contagi in salita dell'11,86% nella nostra provincia, i vaccinati crescono 'solo' dello 0,50%

Cresce un po’ meno delle settimane scorse il numero dei contagi settimanali nella nostra provincia. Nelle ultime due settimane, infatti, era salito del 20% ogni sette giorni, mentre il dato dell’ultima settimana vede una risalita dell’11,86%, passando da 1.054 a 1.179.

Mentre alcune scuole stanno andando in ‘Dad’ (le prime il Liceo Cassini di Sanremo e quelle di Riva Ligure) a livello regionale la risposta alla vaccinazione dei più giovani è sicuramente positiva, ma i nuovi contagi mettono in allerta regione e nostra provincia, che potrebbero andare in ‘giallo’ da lunedì prossimo.

Questa settimana cambia la ‘classifica’ dei contagi nei singoli comuni. Imperia è quello con il numero maggio, passando da 205 a 229 (+11,7%), davanti a Sanremo che passa da 206 a 214 (+3,88%). Passa invece al terzo posto Ventimiglia, che fino alla settimana scorsa era la città con il maggior numero di contagiati: calo netto da 219 a 171 (-21,91%).

In crescita, per numero di contagiati, i comuni di Bordighera, che passa da 32 a 46 (+43,75%), e Vallecrosia da 32 a 36 (+12,5%). In calo Camporosso (da 59 a 41, ovvero -30,5%) mentre Taggia cresce (da 37 a 46, +24,32%). Dolceacqua torna a calare, da 23 a 12 (+47,82%) mentre Riva Ligure risale da 15 a 24 (+60%).

Questa la situazione negli altri comuni della nostra provincia: Diano Castello 21, Diano Marina 19, Cervo 18, Ospedaletti 15; Cipressa, Pontedassio e Rezzo 14; San Bartolomeo al Mare e Santo Stefano al Mare 13; Dolceacqua e Vallebona 12; Dolcedo 10, San Biagio della Cima 8; Perinaldo e Pompeiana 7; Diano Arentino e Rocchetta Nervina 6; Apricale, Aurigo, Isolabona e Pieve di Teco 5; Badalucco, Montegrosso Pian Latte, Pietrabruna e Ranzo 4; Castellaro, Costarainera, Diano San Pietro, San Lorenzo al Mare e Seborga 3; Civezza, Cosio D'Arroscia, Montalto Carpasio, Pigna e Soldano 2; Armo, Bajardo, Cesio, Molini di Triora, Olivetta San Michele, Pornassio, Prelà, Terzorio, Triora e Vessalico 1.

Sono ‘Covid free’, ovvero senza contagiati: Airole, Aquila D'Arroscia, Borghetto D'Arroscia, Borgomaro, Caravonica, Castelvittorio, Ceriana, Chiusanico, Chiusavecchia, Lucinasco, Mendatica, Vasia e Villa Faraldi.

In controtendenza, invece, i residenti della nostra provincia che sono a casa in ‘sorveglianza attiva’, passando dalle 1.940 della settimana scorsa ai 1.132 di oggi, ovvero -41,65%.

Sul tema vaccinale cresce dello 0,50% il numero degli imperiesi che hanno deciso di farsi inoculare la prima dose. Un rialzo non deciso che, comunque, fa scendere sotto i 49mila quelli non vaccinati (oggi 48.633). Al momento sono 105.471 gli imperiesi che hanno assunto due dosi e 28.430 che ne hanno tre, 9.799 quelli con dose unica e 2.825 con una sola dose. In totale, invece, sono 195.158, tra prime, seconde e terze dosi.

Analizzando la situazione per ‘distretti’ in Asl 1 rimane Imperia quello con il maggior numero di vaccinati, ovvero il 76,47%, seguito da quello sanremese con il 75,65%. Sempre molto indietro quello ventimigliese, fermo al 72,67%.

Tra i singoli comuni rimane Terzorio al primo posto, con l’82,65%, seguito da Cipressa con l’81,79%, da Triora con l’81,27%, San Lorenzo al Mare con l’80,14% e Mendatica con il 79,58%.

Questa la situazione degli altri: Chiusanico 78,83%, Castellaro 78,75%, Isolabona 78,65%, Aurigo 78,34%, Castelvittorio 78,24%, Taggia 77,93%, Imperia 77,89%, Pontedassio 77,83%, Vallecrosia 77,70%, Montegrosso Pian Latte 77,48%, Badalucco 77,41%, Santo Stefano al Mare 76,75%, Diano San Pietro 76,74%, Villa Faraldi 76,61%, Riva Ligure 76,39%, Pietrabruna 75,95%, Costarainera 75,50%, San Biagio della Cima 75,24%, Vasia 75,15%, Sanremo 75,08%, Ospedaletti 75%, Pieve di Teco 74,81%, Armo 74,74%, Dolcedo 74,67%, Civezza 74,63%, Pigna 74,61%, Montalto Carpasio 74,60%, Airole 74,55%, San Bartolomeo al Mare 74,02%, Camporosso 73,98%, Diano Marina 73,81%, Pompeiana 73,64%, Prelà 73,61%, Bordighera 73,59%, Soldano 73,24%, Diano Castello 73,13%, Chiusavecchia 72,97%, Borgomaro 72,90%, Lucinasco 72,65%, Dolceacqua 72,62%, Rezzo 72,59%, Cervo 72,59%, Bajardo 72,27%, Molini di Triora 72,06%, Pornassio 71,58%, Aquila D'Arroscia 71,53%, Diano Arentino 71,38%, Borghetto D'Arroscia 71,17%, Ventimiglia 70,85%, Vallebona 70,69%, Ceriana 70,50%, Vessalico 70,09%, Cesio 69,74%, Perinaldo 68,76%, Seborga 68,42%, Caravonica 68%, Rocchetta Nervina 66,40%, Olivetta San Michele 65,06%, Cosio D'Arroscia 63,84%, Ranzo 59,43%, Apricale 57,44%.