Prodotti di eccellenza e autentiche prelibatezze nei prodotti del laboratorio Pasta Morena di Ventimiglia

Proseguiamo il nostro viaggio con la Cna di Imperia per raccontare il territorio, la gastronomia, ma anche la storia, l'ambiente e il turismo. Un’occasione straordinaria per scoprire i migliori prodotti di artigiani, che con passione ed entusiasmo mantengono vive tradizioni secolari.

Oggi scopriamo un pastificio, che è il punto di riferimento sicuro per gli amanti della pasta fresca della zona Intemelia. “Pasta Morena” è un laboratorio artigianale, nato 54 anni fa per iniziativa dei nonni Sebastiano e Elio, che con l’aiuto delle mogli, Maria Teresa e Silvana, cominciarono a produrre ravioli, tortellini e tagliatelle.

Oggi Ramon e il figlio Martin portano avanti con passione e impegno un’attività che si è affermata anche nella vicina Costa Azzurra per la grande varietà di prodotti, sempre freschi e di grande qualità.

(Riprese video e montaggio di MC- Massimo Cimiotti videomaker)

La Liguria ha una lunghissima tradizione legata alla pasta, tanto secca quanto ripiena. In particolare la preparazione della pasta ripiena ha assunto le caratteristiche di una vera e propria arte basata sull’equilibrio di diversi ingredienti: verdure, carne, formaggio, spezie ed erbe aromatiche.

In questo laboratorio artigiano troviamo la migliore pasta fresca della tradizione, preparata con le migliori materie prime ed in perfetto equilibrio tra modernità e tradizione.

Entrando nel laboratorio si rimane colpiti dalla grande varietà di paste ripiene: dai Ravioli con diverse farciture borragine, carne, ricotta erbette, per arrivare alle Lunotte con interessanti ripieni non solo di verdure, ma anche di pesce, formaggio e carne. Da segnalare anche gli ottimi Tortellini con il ripieno tipicamente emiliano e gli Gnocchi in proposti in diversi formati ed anche con squisiti ripieni al formaggio.

Anche le paste lisce presentano una grande varietà: dalle più tradizionali Trofie, alle tagliatelle e trenette all’uovo, che si sposano bene con pesto, patate e fagiolini, ma anche sugo di carne, sugo di pesce o sugo di funghi.

All’interno del laboratorio è possibile acquistare anche sughi pronti e piatti pronti come le prelibate lasagne al forno, che vi permetteranno di portare in tavola gustosi e saporiti adatti per tutte le occasioni e immancabili durante le feste natalizie.

“Il segreto del successo dei nostri prodotti – spiega Martin Bruno - sta nella qualità degli ingredienti che utilizziamo per i ripieni, le verdure sempre fresche degli orti della zona, nelle uova di galline allevate a terra e nell’olio extra vergine di oliva. Sapori e gusti semplici, capaci di riportare alla memoria i sapori di un tempo insieme a prodotti nuovi in grado di accontentare le nuove richieste della nostra affezionata clientela”.

Come spiega il direttore dell’associazione di categoria degli artigiani, Luciano Vazzano si tratta “prodotti di grande eccellenza e produzioni rare. Questi sono i veri protagonisti di questo viaggio che porta i lettori a scoprire le bellezze del territorio e da dove viene quello che mangiamo e da chi è prodotto. Ma soprattutto scopriamo anche il grande contributo degli artigiani alla conservazione dell’ambiente, alla salvaguardia delle tradizioni e ed allo sviluppo di un nuovo turismo esperienziale. Un viaggio fra le botteghe artigiane del Ponente ligure, che rappresentano anche un presidio di socialità per tanti borghi e vallate dell’entroterra. Un percorso alla scoperta di realtà artigianali, che non sono semplici laboratori o negozi, ma veri punti di ritrovo e di cultura, dove il lavoro dell’uomo genera bellezza e prodotti unici. Artigiani consapevoli dell’importanza del rapporto con l’ambiente e il territorio, custodi di tradizioni millenarie, ma aperti all’innovazione e con tante storie da raccontare”.

Il laboratorio Pasta Morena si trova a Ventimiglia (IM) in via Aprosio 21/C Telefono: +39 0184 33461; email: info@pastafrescamorena.it sito web: www.pastafrescamorena.it. Ha anche un punto vendita, il Box n.15, presso il mercato ortofrutticolo coperto di Ventimiglia.