Vela: a Sanremo il gran finale per “Autunno in Regata” e “Gorilla Gang Cup”

Un altro fine settimana di regate si è concluso allo Yacht Club Sanremo: a darsi battaglia in mare le classi Orc, Irc e Racing Club.

Questo week end si sono concluse “Autunno in Regata”, la seconda delle quattro tappe che compongono il 38° Campionato Invernale West Liguria, e la prima edizione del Trofeo Gorilla Gang Cup, sostenuto da Andrea Statari e svoltosi con la preziosa collaborazione del Circolo Velico Ventimigliese ed il nuovo Yacht Club Cala del Forte. La regata si è infatti disputata su un percorso andata e ritorno tra Sanremo e il porto di Cala del Forte.

Sabato partenza alle 12 da Sanremo, accompagnata da un leggero Sud Ovest, con arrivo a Ventimiglia, ed una tramontana bella distesa, dove le barche sono state accolte da una grande festa allo Yacht Club Cala del Forte con spettacoli musicali dal vivo.

Domenica le barche hanno lasciato il porto di Cala del Forte alle ore 11, con una tramontana del mattino che girava a ponente che ha accompagnato la flotta in una cavalcata fino al traguardo di Sanremo.

Nella classifica generale dell’Autunno in regata, nella classe Orc, a trionfare è stata Resolute Salmon, timonata dal Presidente dello Yacht Club Sanremo Beppe Zaoli: una barca che fa parte della storia dello Yachting, vincendo sia nelle regate di barche d’epoca sia di quelle moderne, rivelando sempre di più la genialità del suo progettatore. Secondo posto per Checkmate; terza classificata Il Pingone di Mare IIII.

A condurre la classifica nella classe Irc è il Pingone di Mare IIII, che si impone su Checkmate e Gorilla Gang.

Infine nella Racing Club affermazione di Obi-Wan che ha difeso il primato davanti a Liberamente, con terza piazza per Vela X 1.

Nella classifica generale del Gorilla Gang Cup, nella classe Orc, si riconferma vincitore assoluto Resolute Salmon, seguita da Checkmate ed il Pingone di Mare IIII.

Nella classe Irc, trionfa il Pingone di Mare IIII, con un secondo posto per Checkmate e terzo posto per Gorilla Gang.

In Racing Club vince Heaven Can Wait, secondo posto per Obi-Wan e terzo posto per Vela X 1.

Dopo la finale di Autunno in Regata a concludere il ricco calendario regate dello Yacht Club Sanremo per il 2021 sarà la seconda tappa delle DRAGON WINTER SERIES, in calendario dal 17 al 19 dicembre. Il West Liguria tornerà nel 2022, con le altre due tappe in calendario: sono infatti previsti ancora “Inverno in Regata”, con prove il 15/16 gennaio, ed il “Festival della Vela”, in programma il 26/27 febbraio.