Pallavolo: vittoria per la squadra maschile e doppia sconfitta per la femminile della Grafiche Amadeo

Bella vittoria per la Grafiche Amadeo maschile, nella trasferta di Sarzana, in Serie C. I ragazzi allenati da Massimo Ciogli si sono imposti per 3-0 contro il Volley Colombiera, con i parziali di 25/23, 25/12 e 32/30. Co questo risultato Gazzera e compagni risalgono a metà classifica.

Doppia sconfitta, invece, per per le ragazze di Cesare Chiozzone: mercoledì contro il Volley Completo e domenica, in casa, contro il Finale, primo in classifica. Da rilevare comunque l'ottima prova contro le savonesi, che hanno dovuto sudare le proverbiali ‘sette camicie’ per avere ragione delle matuziane.

Al termine il punteggio ha visto prevalere il Finale per 3-1 con i parziali 25/23, 22/25, 25/19 e 25/23.