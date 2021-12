Pallavolo: colpo grosso dell'Imperia Volley che passa sul campo dell'ex capolista

Salgono a cinque le vittorie consecutive dell’Imperia Volley che si insedia al secondo posto della classifica provvisoria a un solo punto dalla Serrafrutta Alassio Volley. Gli imperiesi tornano dalla Val Bormida con tre punti pesanti in ottica campionato. Una vittoria cercata e voluta dai ragazzi di Massimiliano Niggi al suo rientro dopo alcuni anni lontano dalle panchine.

Un primo set interminabile chiuso solo ai vantaggi (30/28), la reazione dei padroni di casa nel secondo che pareggiano l’incontro (26/24), il terzo set la svolta con un perentorio (25/16) che spiana la strada al successivo quarto set (25/23).

Prossimo avversario, sabato alle 21 alla Palestra Maggi, per l’indisponibilità del Palazzetto dello sport, i levantini del 3Stelle Villaggio Segesta.

Serie D/M

Gandolfo Marmi Carcare - Imperia Volley 1 - 3 (28/30-26/24-16/25-23/25)

Sconfitta netta contro la capolista Virtus Sestri per la formazione femminile dell’Imperia Volley.

Dopo un primo set giocato punto a punto e perso solamente ai vantaggi (26/28), al rientro in campo si assiste a un monologo delle ospiti che, superiori in ogni fondamentale, infliggono due pesantissimi parziali alle ragazze di Roberto Gavi (25/5-25/13).

Sabato, prima della sosta natalizia le imperiesi scenderanno alle 21 sul parquet di via Digione con le genovesi della Serteco Black.

Serie D/F Girone A

Imperia Volley – Virtus Sestri 0 - 3 (26/28-5/25-13/25)