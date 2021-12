Kickboxing e Muay Thai: buona la prima ieri per l'M.G. Fight Team di Ventimiglia

Un fantastico gruppo di 13 atleti dai 4 ai 20 anni si è distinto ieri a Genova Fight Kids, manifestazione di kickboxing (K-1) e 'Muay Thai' dedicata ai fighter più giovani, provenienti da tutta Italia e anche dall'estero.

Otto i piccoli fighter che si sono cimentati in combattimenti demo (cioè senza verdetto) sulla distanza dei 3 round, dando prova di ottima tecnica e grande caparbietà: Christian Marino di 4 anni, Daniel Marino di 7, Christian Calabrese, Alessandro Pecoraro, Nicolas Catalano e Marco Roldi di 9 e Andrea Cusumano di 10 anni.

Cinque, invece, i fighter che hanno combattuto sul ring del Palazzetto di Malassano sempre sulle 3 riprese nel k-1 con verdetto: una sconfitta per Mounir Kaidi nei 67 kg, un pareggio per Francesco Blasco nei 66 e quattro vittorie, rispettivamente per Alex Valente nei 41, Fabrizio Luppino nei 47, Thomas Cusumano nei 53 e Florin Mocanu nei 72 kg.

“Sono fiero - dice il maestro Mirko Grillo - di quello che tutti i miei fighter bambini e ragazzi hanno dimostrato durante questo importante evento dedicato proprio a loro. Li voglio ringraziare per ciò che hanno fatto vedere e per il loro comportamento dentro e fuori i quadrati di gara. Voglio inoltre ringraziare tutti i genitori per i sacrifici che ogni giorno fanno per i loro figli e per la fiducia, l'appoggio e il supporto che danno continuamente a noi maestri”.