Football Sala: la nazionale maggiore di Seborga torna in campo contro l'Italia dopo 12 anni e sfiora l'impresa

Un match che ha avuto attimi di suspense a poche ore dalla gara con il Pro Seborga, il club del Principato, che è incappato in una delle settimane più sfortunate della sua storia misurandosi con una serie crescente di infortuni ed indisponibilità che hanno impedito ai giocatori di poter partecipare alla trasferta. Ad accorrere in aiuto della nazionale biancazzurra sono stati così sette ragazzi del Mangioca Team di Pedrengo (Bergamo) che hanno dato spettacolo sfiorando l’impresa di uscire imbattuti nella sfida con gli azzurri.

In una inedita versione formata da ragazzi di origine peruviana, colombiana e somala, la rappresentativa seborghina capitanata e diretta da Michael Edgard Corilla Cardenas ha infatti chiuso il primo tempo in vantaggio per 4-2 dopo essersi portata sul 3-0 grazie alle reti dei veloci laterali Bashiir Ali (doppietta) e Carlos Alberto Gutierrez Flores. Pochi istanti più tardi si verificava uno dei momenti chiave del match con il palo clamoroso di Yusuf Mohamed Mohamud che dal possibile 4-0 vedeva l’Italia accorciare ad 1-3 sul ribaltamento di fronte per poi essere trafitta poco dopo da un’autorete. Il primo tempo si chiudeva quindi sul 4-2 con due tiri liberi per gli azzurri uno dei quali trasformato e l’altro parato dal portiere biancazzurro Wylfred Romario Ochoa Duarte autore di una partita straordinaria accompagnato dalla rocciosa prestazione di Alexander Edgard Corilla Cardenas e Jhon Philip Corilla Almonacid sempre pronti a supportare in difesa il proprio capitano.

Cavalieri biancazzurri ancora protagonisti nella ripresa con diverse occasioni fallite d’un soffio, prima avvisaglia del fisiologico calo delle energie dovuto alla panchina corta. Nell’ultimo quarto di gara era infatti l’Italia a sfruttare al massimo le energie fresche della lunga rosa colpendo per tre volte nei minuti finali e facendo piegare definitivamente il match, a 30 secondi dalla sirena, dalla parte degli azzurri del CT Stefano Usai omaggiato poco prima della partita con un diploma inviato dalla Principessa Nina per il suo pluriennale rapporto con la Riviera di Ponente ed il Principato.

A tracciare un bilancio della storica giornata è stato quindi il Direttore Sportivo della FCPS Matteo Bianchini: “Siamo davvero grati alla FIFS per averci dato l’opportunità di disputare questo evento e facciamo loro i nostri migliori auguri di buon anniversario. Speriamo in una pronta ripresa dei ragazzi che si sono infortunati col Pro Seborga e ringraziamo infinitamente l’amico Maurizio Mangili per il contatto con Vincenzo Fioribello del Mangioca Team che ci ha inviato questi straordinari giocatori. Se la partita ha potuto avere luogo è tutto merito loro. Peccato per il risultato scivolato via nel finale ma la squadra ha offerto una prestazione sontuosa considerando anche i pochi cambi ed i 40 minuti effettivi di gioco. Per una piccola Federazione come la nostra è sempre motivo di grande gioia poter giocare contro squadre di questo calibro ed essere rimasti addirittura in vantaggio contro l’Italia per lunghi tratti di gara farà sicuramente rimanere questa partita nella storia anche perché dalla nascita della FCPS nel 2014 non avevamo mai affrontato nazionali ufficiali con la prima squadra”.

Formazione Principato di Seborga: Wylfred Romario Ochoa Duarte, Bashiir Ali, Alexander Edgard Corilla Cardenas, Carlos Alberto Gutierrez Flores, Michael Edgard Corilla Cardenas (C), Yusuf Mohamed Mohamud, Jhon Philip Corilla Almonacid.

CT: Michael Edgard Corilla Cardenas.

DS: Matteo Bianchini.