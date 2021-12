Arti Marziali: gli atleti dell'Ok Club Imperia sabato scorso al 'Randory Day' disputato a Genova

Si è svolto sabato scorso, al Palazzetto dello Sport di Arenzano di Genova, il 31° Randory Day organizzato dal centro Sportivo Marassi judo. Una data, un evento da ricordare, con le emozioni palpabili si si sono viste negli occhi di tutti, arbitri, allenatori, genitori e soprattutto nei piccoli judoka dell'Ok Club Imperia.

"Difficile descrivere le sensazioni - evidenzia la società - perché di fatto si tratta di un piccolo momento storico per il judo giovanile ligure, perché è stata la prima gara del post pandemia, perché questa gara diventerà un simbolo vero della ripartenza. La scelta da parte della Società di portare solo una piccola rappresentanza di atleti, atleti già esperti di gara così da rendere gestibile e poco invasiva per i piccoli l’osservanza dei protocolli anticovid. I piccoli samurai dell’Ok Club sono stati impeccabili. Esempio per tutti di educazione, rispetto delle regole e altro particolare altrettanto importate, hanno sfoggiato una sequenza di gesti tecnici da incorniciare a dimostrazione del lavoro mai interrotto in questi lunghi mesi di restrizioni. In poche parole vedere questi piccoli è stata una gioia per gli occhi e per il cuore".

Questo test sarà sicuramente il motore che spingerà i tecnici dell’Ok Club ad allargare la cerchia dei prossimi convocati alle gare in calendario per il prossimo 2022. La giornata ha regalato una boccata d’aria nuova, uno vero spettacolo di judo che ha fatto crescere la voglia di ripartenza dei piccoli judoka OK Club. Sotto i singoli piazzamenti:

MEDAGLIA D’ORO: Torresan Marco, De Andreis Tommaso, Guglieri Matteo, Celislami Justin, Zazzu Antonio, Tulipano Matteo, Marvaldi Stefano.

MEDAGLIA D’ARGENTO: Boudabsa Omar, Bedoya Guaitoto Sophia, Spadacini Gabriele, Hasddan Yasmine, Fantino Nicolas.

MEDAGLIA DI BRONZO: Ballerano Beatrice, Potenza Andrea, Giardino Edoardo.