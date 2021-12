Sanremo si accende con “Racconti di luci”: le installazioni luminose colorano la città (Foto)

Sanremo si è accesa con le installazioni luminose di “Racconti di luci”. Dopo l'albero di Natale in piazza Colombo e le luminarie, nelle ultime ore la città si è colorata con le proiezioni a tema natalizio in piazza Colombo, piazza Borea d'Olmo, piazza Bresca, via Escoffier Palazzo Roverizio, piazza San Siro e sul molo lungo ponente.

Spettacolare il video mapping sulla facciata del Casinò, così come quello su Santa Tecla. Le proiezioni sono accompagnate da musica sincronizzata e si animano con luci e colori che cambiano continuamente.



Le proiezioni di piazza Borea d'Olmo, piazza Colombo e piazza Bresca saranno mantenute fino al Festival, cambiando tema per passare dall'atmosfera natalizia a quella della kermesse.

Fotogallery di Tonino Bonomo