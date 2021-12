Target con Ilaria Salerno |

Target: Immobiliare Emanuelli, serietà e professionalità al tuo servizio

L’agenzia garantisce da oltre trent’anni una consulenza qualificata e la massima sicurezza nell’acquisto e nella vendita di immobili.

Attilio Emanuelli ed Ilaria Salerno

Nel 1991, nel pieno centro cittadino di Arma di Taggia, aprono gli uffici dell’Immobiliare Emanuelli. Il titolare Rag. Attilio Emanuelli decide di dedicarsi a questa attività seguendo una tradizione di famiglia dal momento che il padre Vittorio Emanuelli e lo zio Luigi Orengo furono costruttori nella zona per molti anni, occupandosi sia di edilizia pubblica che privata. L’agenzia si occupa di cessioni di attività commerciali, affitti stagionali e annuali ed amministrazioni personali di immobili. Questi servizi cercano di venire incontro alle esigenze turistiche curando le più diverse pratiche relative alla gestione delle seconde case. L’agenzia Emanuelli è specializzata nella compravendita di ogni tipo di immobile: appartamenti, ville, attività commerciali e rustici. Grazie alla loro esperienza il signor Attilio e i suoi dipendenti sono in grado di soddisfare in modo rapido ed efficiente le più svariate richieste, proponendo le soluzioni più adatte ad ogni tipo di esigenza immobiliare. L’obiettivo principale dell’agenzia è quello di accompagnare il cliente in tutte le fasi dell’acquisto di un immobile, fornendo soluzioni per ogni richiesta, dagli adempimenti burocratici e fiscali al reperimento delle risorse finanziarie necessarie all’acquisto dell’immobile. Un vero e proprio servizio a 360°che include anche visure catastali, consulenze per un mutuo, classificazioni energetiche e valutazione degli immobili. L’agenzia opera nella zona della Rivera ligure, specialmente nelle cittadine di Sanremo, Arma di Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare e in generale di tutta la zona della Valle Argentina, essendo la famiglia Emanuelli originaria del paese di Molini di Triora, splendida località dell’entroterra.

Ilaria Salerno

